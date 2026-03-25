ploi și vânt puternic în următoarele zile: rafale și de peste 80 de kilometri pe oră

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de joi, 26 martie, ora 12:00, până luni, 30 martie, ora 10:00, avertizând asupra intensificărilor vântului, ploilor moderate și ninsorilor la munte.

Fenomenele se vor extinde treptat în toate regiunile țării, fiind mai accentuate în a doua parte a intervalului.

Potrivit ANM, joi, 26 martie se vor înregistra intensificări ale vântului în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei, iar noaptea, îndeosebi în Oltenia și Muntenia.

Vineri, 27 martie și sâmbătă 28 martie, vântul se va intensifica în majoritatea regiunilor, cu viteze în general de 45…55 km/h. La munte, rafalele vor depăși 70…80 km/h, mai ales la altitudini mari.

De vineri, ploile vor cuprinde treptat întreaga țară, iar la munte, în special la altitudini de peste 1700 m, va ninge, stratul de zăpadă fiind local consistent.

Cantitățile de apă estimate până la sfârșitul perioadei vor fi moderate, între 20…25 l/mp, și local peste 35 l/mp, în special în sud, sud-vest și în zonele montane și submontane.

În județul Sibiu și în municipiul Sibiu, vremea va rămâne rece pentru sfârșitul lunii martie, cu maxime diurne de 13…15 °C și minime nocturne de 2…5 °C. Se vor alterna perioade cu cer variabil și intervale cu ploi slabe sau moderate, mai frecvente între 27 și 30 martie.