poliția caută un sibian dispărut în spania: familia nu mai dă de el de 2 ani

Polițiștii din județul Sibiu sunt în alertă și desfășoară căutări pentru un bărbat în vârstă de 66 de ani, dispărut după ce a plecat la muncă în Spania și nu a mai putut fi contactat de familie de aproximativ doi ani.

Sesizarea a fost făcută în data de 24 martie, când o femeie s-a adresat polițiștilor din cadrul Poliției Municipiului Mediaș, anunțând dispariția fiului său, Stoica Alexandru.

Potrivit acesteia, bărbatul se afla la muncă în Spania, însă legătura cu acesta s-a întrerupt, iar familia nu a mai reușit să obțină niciun semn de la el în tot acest timp.

Semnalmentele persoanei dispărute sunt următoarele: înălțime de aproximativ 1,70 metri, păr grizonat, tuns scurt, ochi verzi și constituție atletică.

Polițiștii precizează că nu sunt cunoscute semne particulare și nici detalii despre vestimentația pe care o purta la momentul plecării.

Autoritățile fac apel la cetățeni: orice informație care ar putea contribui la găsirea bărbatului este extrem de importantă.

Persoanele care pot oferi detalii sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgență 112.