premieră legislativă în românia: femicidul devine infracțiune definită clar

Parlamentul României a adoptat o lege istorică care introduce pentru prima dată în legislația națională definiția femicidului și extinde măsurile de protecție pentru victimele violenței domestice.

Noul act normativ stabilește circumstanțe agravante pentru crimele comise împotriva femeilor, consolidând cadrul legal pentru prevenirea și sancționarea acestor infracțiuni.

Potrivit Mediafax, legea definește femicidul ca uciderea intenționată a unei femei sau moartea acesteia ca urmare a unei infracțiuni comise cu intenție împotriva sa, indiferent de relația dintre victimă și agresor. Președinta Comisiei parlamentare „România fără violență domestică”, Alina Gorghiu, a declarat că adoptarea legii reprezintă un pas semnificativ în protecția victimelor:

„Astăzi, fiecare femeie din România ar trebui să poată să zâmbească. Legislația s-a îmbunătățit semnificativ în ceea ce privește protecția lor, iar statul transmite un mesaj clar: viața, siguranța și demnitatea femeilor sunt apărate prin lege”. a declarat Alina Gorghiu

Actul normativ introduce circumstanțe agravante pentru infracțiunile comise în cadrul relațiilor de căsătorie sau relațiilor asemănătoare, vizând situațiile în care agresorul exercită control sau dominare asupra victimei. Instanțele vor putea aplica sancțiuni mai severe, iar legea elimină orice condiționare procedurală care ar putea împiedica investigarea infracțiunilor de viol, garantând intervenția statului în protecția victimelor.

Măsuri speciale și pentru copiii victimelor violenței domestice

Legea prevede, de asemenea, măsuri speciale pentru copiii victimelor violenței domestice. Autoritățile au obligația să identifice minorii afectați și să adopte măsuri de protecție adecvate pentru a limita impactul asupra acestora.

Un element inovator introdus în legislație este nedemnitatea succesorală a agresorului: persoanele care provoacă moartea victimei nu vor putea beneficia de moștenirea acesteia, iar instanța va constata oficial această nedemnitate.

Pentru prima dată, statul român va colecta și publica date anuale privind aceste infracțiuni, urmărind fiecare caz de la sesizare până la soluționare. Observatorul Român pentru Analiza și Prevenirea Omorurilor va publica rapoarte anonimizate pentru a sprijini prevenirea violenței. Potrivit Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, la nivel global o femeie este ucisă la fiecare zece minute de către partenerul sau un membru al familiei.

Actul normativ urmează să fie transmis spre promulgare, iar după publicarea în Monitorul Oficial, prevederile vor intra în vigoare.