premiu de excelență pentru „junii sibiului”: 80 de ani de tradiție și performanță artistică / foto

Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului” a fost distins cu Premiul de Excelență pentru Folclor la Gala Premiilor Excelenței Interpretative – UCIMR 2026, un moment important care reafirmă valoarea și prestigiu unuia dintre cele mai reprezentative ansambluri din România.

Distincția a fost înmânată managerului Silvia Macrea de către Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, în cadrul Galei desfășurate marți, 24 martie 2026, pe scena Ateneului Român din București. Premiul reprezintă o recunoaștere a activității susținute a Junilor Sibiului, pentru conservarea și promovarea patrimoniului cultural tradițional românesc, atât în țară, cât și pe marile scene ale lumii.

„Această distincție ne onorează profund și o primim cu recunoștință și emoție, în numele tuturor generațiilor de Juni care au păstrat și au dus mai departe, cu dăruire, frumusețea dansului popular românesc. Dedicăm acest premiu tuturor artiștilor de ieri și de azi, dansatori, instrumentiști și soliști vocali, precum și publicului nostru, a cărui susținere ne inspiră și ne dă puterea de a continua. Mulțumim tuturor celor care ne sprijină în activitatea noastră: Consiliul Județean Sibiu, instituția care ne susține financiar, Primăria Municipiului Sibiu – mereu aproape de noi, colaboratori și sponsori, precum Therme Group, Cricova, Boromir. Mulțumim UCIMR și juriului de specialitate pentru distincția oferită și pentru o gală de excepție, în care arta a fost celebrată la cel mai înalt nivel. Îi felicităm pe toți câștigătorii și pe toți cei care au fost nominalizați”, declară Silvia Macrea, manager CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu.

Premiul obținut reconfirmă rolul esențial al Junilor Sibiului în păstrarea identității culturale românești și în promovarea valorilor autentice ale folclorului pe plan național și internațional. De-a lungul celor peste opt decenii de activitate, ansamblul a devenit un veritabil ambasador cultural al României, prin spectacolele de înaltă ținută artistică, proiectele culturale complexe și colaborările internaționale. Într-o lume în continuă schimbare, Junii Sibiului rămân un reper de stabilitate culturală, demonstrând că folclorul românesc are forța de a emoționa, de a uni și de a inspira publicul de pretutindeni.

Gala Premiilor Excelenței Interpretative a fost organizată de Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România.

Activitatea CJCPCT „Cindrelul-Junii” Sibiu este posibilă cu finanțarea acordată de Consiliul Județean Sibiu.