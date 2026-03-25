prețul petrolului începe să scadă: „de vină” un nou anunț făcut de trump

Prețul petrolului a înregistrat miercuri o scădere semnificativă, de aproximativ 4%, după ce președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat progrese în discuțiile cu oficialii de la Teheran și transmiterea unui acord cadru în 15 puncte pentru încheierea conflictului.

Cotațiile petrolului Brent au scăzut cu 4,7%, adică 4,89 dolari, până la 99,60 dolari pe baril, după ce anterior atinguseră un minim de 97,57 dolari. În paralel, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 3,54 dolari, sau 3,8%, fiind tranzacționat la 88,81 dolari pe baril, după un minim de 86,72 dolari, potrivit Reuters.

Potrivit Mediafax, scăderea prețurilor a fost determinată de declarațiile recente ale președintelui Trump, care a confirmat progrese în negocierile pentru încheierea războiului cu Iranul. Surse apropiate situației au precizat că Washingtonul a trimis Teheranului un plan de pace în 15 puncte.

Documentul conține propuneri precum desființarea programului nuclear iranian, încetarea sprijinului pentru grupările proxy din regiune și redeschiderea Strâmtorii Ormuz. În același timp, se discută un armistițiu de o lună pentru a facilita negocierile.

Pentru a contrabalansa efectele blocării Strâmtorii Ormuz, Arabia Saudită a majorat exporturile de petrol prin portul Yanbu, de la Marea Roșie. Datele arată că, în ultima săptămână, aproximativ 4 milioane de barili au fost exportați zilnic.