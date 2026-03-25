prețurile la zi în sibiu pentru benzină și motorină: la unele stații se apropie de 11 lei pe litru
În ultimele zile, șoferii din Sibiu resimt din nou scumpiri semnificative la carburanți.

Prețul benzinei standard variază între 9,15 și 9,46 lei pe litru în oraș și în localitățile limitrofe, în timp ce benzina premium ajunge până la 10,19 lei pe litru la OMV și Rompetrol din Miercurea Sibiului.

Motorina standard se vinde între 9,82 și 10,22 lei, iar motorina premium fluctuează între 10,22 și 10,75 lei pe litru, cele mai ridicate valori fiind înregistrate la OMV și Rompetrol.

Comparativ cu săptămânile anterioare, majorările sunt vizibile mai ales la stațiile din rețelele multinaționale, ceea ce afectează în special navetiștii și transportatorii locali.

La nivel național

La nivel național, tendința de creștere a prețurilor este similară, însă media generală pentru benzină standard se situează în jurul a 9,18 lei/l, iar pentru premium aproximativ 9,95 lei/l.

Potrivit Peco-Online, motorina standard are un preț mediu național de 9,95 lei/l, iar motorina premium ajunge la circa 10,50 lei/l.

Benzină – Standard vs Premium

Stație / AdresăStandard (lei/l)Premium (lei/l)
Socar – Str. Gheorghe Dima9,159,75
Socar – Str. Semaforului9,15
Socar – Str. Agricultorilor9,159,75
Socar – Sos. Alba Iulia 108B9,179,77
Lukoil – Sos. Alba Iulia 77B9,199,89
Lukoil – Str. Soseaua Alba Iulia 1189,199,89
Mol – Calea Surii Mari9,239,96
Mol – Str. Sibiului nr. 19,239,96
Mol – Str. Onisifor Ghibu nr. 19,239,96
Rompetrol – Str. Ion Neculce9,2310,00
Rompetrol – B‑dul Vasile Milea FN9,2310,00
Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 409,2310,00
Gazprom – DN 1 km 349+9309,2310,00
Gazprom – Str. Ştefan cel Mare nr. 137A9,239,96
Petrom – Sos. Alba Iulia nr. 499,319,90
Petrom – Calea Surii Mari nr. 16B9,329,91
Petrom – Sos. Autogării9,329,91
OMV – Str. Alba Iulia 1149,3810,11
OMV – B‑dul Vasile Milea nr. 37B9,3810,11
OMV – Miercurea Sibiului (A1)9,4610,19

Motorină – Standard vs Premium

Stație / AdresăStandard (lei/l)Premium (lei/l)
Socar – Str. Gheorghe Dima9,8210,22
Socar – Str. Semaforului9,8210,22
Socar – Str. Agricultorilor9,8210,22
Socar – Sos. Alba Iulia 108B9,8410,24
Mol – Calea Surii Mari9,9010,47
Mol – Str. Sibiului nr. 19,9110,47
Mol – Str. Onisifor Ghibu nr. 19,9110,47
Gazprom – Str. Ştefan cel Mare nr. 137A9,9110,47
Gazprom – DN 1 km 349+9309,9110,47
Petrom – Sos. Alba Iulia nr. 4910,0410,46
Petrom – Calea Surii Mari nr. 16B10,0410,46
Petrom – Sos. Autogării10,0410,46
Rompetrol – Str. Ion Neculce10,0810,68
Rompetrol – B‑dul Vasile Milea FN10,0810,68
Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 4010,0810,68
Lukoil – Sos. Alba Iulia 77B10,2210,58
Lukoil – Str. Soseaua Alba Iulia 11810,2210,58
OMV – Str. Alba Iulia 11410,1110,67
OMV – B‑dul Vasile Milea nr. 37B10,1110,67
OMV – Miercurea Sibiului (A1)10,1910,75

