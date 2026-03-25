prețurile la zi în sibiu pentru benzină și motorină: la unele stații se apropie de 11 lei pe litru

În ultimele zile, șoferii din Sibiu resimt din nou scumpiri semnificative la carburanți.

Prețul benzinei standard variază între 9,15 și 9,46 lei pe litru în oraș și în localitățile limitrofe, în timp ce benzina premium ajunge până la 10,19 lei pe litru la OMV și Rompetrol din Miercurea Sibiului.

Motorina standard se vinde între 9,82 și 10,22 lei, iar motorina premium fluctuează între 10,22 și 10,75 lei pe litru, cele mai ridicate valori fiind înregistrate la OMV și Rompetrol.

Comparativ cu săptămânile anterioare, majorările sunt vizibile mai ales la stațiile din rețelele multinaționale, ceea ce afectează în special navetiștii și transportatorii locali.

La nivel național

La nivel național, tendința de creștere a prețurilor este similară, însă media generală pentru benzină standard se situează în jurul a 9,18 lei/l, iar pentru premium aproximativ 9,95 lei/l.

Potrivit Peco-Online, motorina standard are un preț mediu național de 9,95 lei/l, iar motorina premium ajunge la circa 10,50 lei/l.

Benzină – Standard vs Premium

Stație / Adresă Standard (lei/l) Premium (lei/l) Socar – Str. Gheorghe Dima 9,15 9,75 Socar – Str. Semaforului 9,15 — Socar – Str. Agricultorilor 9,15 9,75 Socar – Sos. Alba Iulia 108B 9,17 9,77 Lukoil – Sos. Alba Iulia 77B 9,19 9,89 Lukoil – Str. Soseaua Alba Iulia 118 9,19 9,89 Mol – Calea Surii Mari 9,23 9,96 Mol – Str. Sibiului nr. 1 9,23 9,96 Mol – Str. Onisifor Ghibu nr. 1 9,23 9,96 Rompetrol – Str. Ion Neculce 9,23 10,00 Rompetrol – B‑dul Vasile Milea FN 9,23 10,00 Rompetrol – Miercurea Sibiului, Str. Victoriei 40 9,23 10,00 Gazprom – DN 1 km 349+930 9,23 10,00 Gazprom – Str. Ştefan cel Mare nr. 137A 9,23 9,96 Petrom – Sos. Alba Iulia nr. 49 9,31 9,90 Petrom – Calea Surii Mari nr. 16B 9,32 9,91 Petrom – Sos. Autogării 9,32 9,91 OMV – Str. Alba Iulia 114 9,38 10,11 OMV – B‑dul Vasile Milea nr. 37B 9,38 10,11 OMV – Miercurea Sibiului (A1) 9,46 10,19

Motorină – Standard vs Premium