recrutări în armată: locuri disponibile în toată țara, inclusiv la sibiu

Ministerul Apărării Naționale, prin Biroul informare-recrutare al Centrului Militar Zonal Sibiu, desfășoară acțiuni de recrutare a candidaților pentru admiterea în învățământul liceal, postliceal și universitar militar pentru anul școlar 2026-2027.
Înscrierile se fac ONLINE pe platforma https://www.recrutaremapn.ro/signupform.php sau mergând personal sau însoțit de un părinte/tutore legal (pentru candidații la colegiile naționale militare) la Biroul de Informare Recrutare Sibiu.
Principalele motive pentru alegerea carierei militare sunt posibilitatea de a sluji țara, stabilitatea și siguranța locului de muncă, un mediul de lucru dinamic care presupune de multe ori desfășurarea activităților în mediu multinațional, posibilitatea constantă de a evolua precum și compensații financiare cum ar fi:
- Salariul, denumit în armată „soldă lunară”, compus din: solda de funcție, solda de grad, gradații de vechime și, după caz, solda de comandă, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și altele.
- Pe lângă soldă, militarul beneficiază și de compensație lunară pentru chirie / pentru plata ratei aferentă unui credit ipotecar/imobiliar, norma de echipare, decontarea costului deplasării la activități în alte orașe decât cel de domiciliu, concedii medicale plătite și concedii suplimentare, recuperare după participarea la misiuni și după executarea orelor de muncă suplimentare, dacă este cazul, și permisii pentru rezolvarea problemelor personale atunci când apar.
Militarii care participă în teatrele de operații beneficiază de diurnă, cazare, hrană, facilitarea legăturii cu familia, recreere și transport, menite să recunoască serviciul și dedicarea lor.
Armata, de asemenea, pune accent și pe bunăstarea familiei, oferind asistență medicală extinsă și facilități de transport, inclusiv pentru membrii familiei în caz de relocare.
Printre noutățile acestui an de recrutate putem enumera un număr mai mare de locuri destinate MApN în universitățile civile pentru formarea ofițerilor în localități precum București, Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara sau Oradea sau studii universitare pentru Asistență medicală generală cu durata de 4 ani în centre universitare medicale recunoscute la nivel național.
Locuri disponibile:
Învățământ liceal militar
Specializarea: matematică-informatică, cu predare în regim intensiv la limba engleză
Termen limită înscriere: 03.04.2026
Total locuri: 816
|Instituție
|Locuri
|Colegiul Național Militar ”Dimitrie Cantemir” – Breaza
|168
|Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” – Alba Iulia
|168
|Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” – Câmpulung Moldovenesc
|168
|Colegiul Național Militar ”Tudor Vladimirescu” – Craiova
|168
|Colegiul Național Militar ”Alexandru Ioan Cuza” – Constanța
|144
Programe universitare de licență pentru formarea ofițerilor / subofițerilor (asistenți medicali generaliști)
Termen limită înscriere: 05.06.2026
Durată studii: 3–6 ani
Total locuri: 574
|Instituție
|Locuri
|Universitatea Națională de Apărare „Carol I“, București
|15
|Academia Tehnică Militară „Ferdinand I“, București
|155
|Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu“, Sibiu
|17
|Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă“, Brașov
|9
|Academia Navală „Mircea cel Bătrân“, Constanța
|11
|Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza“, București
|26
|Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul”, București
|18
|Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, București
|58
|Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe şi Tehnologie „George Emil Palade“, Târgu Mureș
|45
|Universitatea din Oradea / Facultatea de medicină și farmacie
|10
|Universitatea de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca
|10
|Universitatea de Medicina și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași
|10
|Universitatea de Medicina și Farmacie, Craiova
|15
|Universitatea din București
|11
|Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, București
|10
|Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
|27
|Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi”, Iași
|10
|Universitatea “Lucian Blaga”, Sibiu
|5
|Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia
|2
|Academia de Studii Economice, București
|30
|Universitatea Politehnică, Timișoara
|7
|Universitatea Transilvania, Brașov
|19
|Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca
|13
|Universitatea din Oradea
|19
|Universitatea „Ovidius”, Constanța
|20
Studii universitare de licență – Asistență medicală generală (4 ani)
|Instituție
|Locuri
|Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe şi Tehnologie „George Emil Palade“, Târgu Mureș
|30
|Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș”, Timișoara
|15
|Universitatea de Medicina și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași
|15
|Universitatea de Medicina și Farmacie, Craiova
|15
|Universitatea din Oradea / Facultatea de medicină și farmacie
|10
|Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, București
|15
Programe postliceale pentru formarea subofițerilor / maiștrilor militari în activitate
Termen limită înscriere: 05.06.2026
Durată studii: 1–2 ani
Total locuri: 1384
|Instituție
|Locuri
|Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I“, Pitești
|547
|Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia“, Boboc
|255
|Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu“, Constanța
|128
|Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației şi Apărare Cibernetică, Sibiu
|285
|Școala Militară de Maiștri Militari şi Subofițeri de Logistică, București
|169
Susținerea probei de verificare a cunoștințelor diferă de la o instituție de învățământ la alta, în funcție de opțiunea candidaților.
Se pot înscrie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau care fac dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere şi care au vârsta de cel mult 24 de ani pentru aviație – naviganți respectiv 26 de ani pentru celelalte categorii de forțe, împliniți în cursul acestui an.
Admiterea se bazează pe media obținută la examenul național de bacalaureat. Candidații sunt ierarhizați în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere și a opțiunilor acestora exprimate în cererea de înscriere.
Se pot înscrie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau care fac dovada promovării examenului de bacalaureat până la data ierarhizării şi care au vârsta de cel mult 30 de ani împliniți în cursul acestui an.
De menționat că învățământul militar este învățământ de stat, vocațional, gratuit, parte integrantă a sistemului național de învățământ.
Detalii suplimentare privind documentele necesare întocmirii dosarului de candidat şi informații legate de etapele care sunt de parcurs se pot obține atât pe site-ul www.recrutaremapn.ro cât și la sediul Biroului informare-recrutare al Centrului militar zonal Sibiu, situat în municipiul Sibiu, strada Calea Dumbrăvii, nr. 28 sau la telefon 0269244712.
Ultima oră
- Recrutări în armată: locuri disponibile în toată țara, inclusiv la Sibiu acum 4 minute
- Sibiul atrage turiști care cheltuie mai mult: lasă mai mulți bani aici decât în Brașov acum 11 minute
- Muzeul ASTRA devine clasă în aer liber: mii de elevi participă la activități interactive acum 21 de minute
- ANAF intră în era digitală: licitații online pentru bunuri sechestrate acum 27 de minute
- Ploi și vânt puternic în următoarele zile: rafale și de peste 80 de kilometri pe oră acum 50 de minute