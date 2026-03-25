reducerile de angajați din primării: edilii acuză prefectura sibiu că le-a dat scheme de calcul în loc de cifre clare

Județul Sibiu pare ferit de valul de concedieri din administrație, majoritatea primăriilor evitând restructurările masive datorită deficitului de personal deja existent. Totuși, liniștea este umbrită de un conflict cu Prefectura: edilii acuză instituția că nu este transparentă, fiind nemulțumiți că nu au primit cifre clare privind numărul maxim de posturi permis pentru anul 2026.

Spre deosebire de județe precum Iași, Cluj sau Bistrița-Năsăud, unde prefecții au transmis date concrete, edilii sibieni au primit doar formule de calcul, fiind lăsați să-și determine singuri noile organigrame. Această abordare a generat confuzie și nemulțumire în rândul aleșilor locali, care solicită instituției să își asume responsabilitatea legală și să elimine informațiile interpretabile prin comunicarea unor cifre exacte.

Primar: „Prefectura să își asume și să fie transparentă”

Maria Greavu, primarul comunei Loamneș, spune că Prefectura ar fi trebuit să transmită tuturor UAT-urilor din județ număr exact de posturi care trebuie reduse, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

„Am primit o adresă, dar nu a calculat nimic Prefectura. Ni s-a spus că avem 22 de posturi și se aplică o reducere de 10%, iar apoi încă 30%. Nu ne-au calculat, ne-au dat această schemă. Consider că e interpretabil pe alocuri. Ne-au lăsat pe noi să facem calculele, când în alte județe apare numărul exact, cu repartizările după toate tăierile. Am făcut o adresă către Prefectură, mai mulți primari am trimis, prin care am cerut să ne comunice exact și să existe transparență. Să ne dea o listă cu fiecare UAT, cu numărul de posturi pe care îl avem după aceste reduceri, dar deocamdată nu am primit nimic. Eu am insistat să fie o transparență totală. Prefectura trebuie să își asume exact numărul de posturi, așa spune legea, că Prefectura trebuie să ne transmită numărul maxim de posturi aprobat, nu zice nicăieri că UAT-urile trebuie să calculeze”, a spus Maria Greavu, primarul comunei Loamneș.

Greavu spune că nu vor fi dați afară oameni din Primăria Loamneș. „Din ce am calculat, nu trebuie să dăm oameni afară. Suntem 15 angajați, iar una dintre colege e pe Asistență Socială, postul ei nefiind vizat de reduceri. Eu cred că ne-am încadra. Sunt destul de puține posturi la o comună cu atâtea sate. E nevoie de oameni, dar să sperăm că ne descurcăm așa. Noi avem termenul până în 16 aprilie să transmitem datele către Prefectură, dar nu ne grăbim. Va trebuie să dăm o hotărâre de Consiliu Local, cel mai probabil după Paști, iar până atunci ne vom edifica”, a adăugat primarul.

Primarul din Copșa Mică are o poziție asemănătoare și spune că Prefectura ar fi trebuit să transmită numărul maxim de posturi pe care fiecare UAT trebuie să îl aibă după aceste reduceri. Fiindcă asta nu s-a întâmplat, acum există unele nelămuriri.

„Am primit o adresă cu numărul atribuit conform Ordonanței de Urgență și la care noi să aplicăm acea reducere de 10%, iar apoi de 30%. Conform situației actuale, nu va trebui să dăm oameni afară. Problema este că nu știm exact cum și ce se întâmplă cu fracțiile, de exemplu dacă avem un rezultat de 32,9% de posturi. E o problemă aici, pentru că în mod normal trebuia să își asume cine a făcut calculele, să ne comunice exact numărul maxim de persoane, dar nu s-a întâmplat asta. Am cerut clarificări la Prefectură să vedem exact situația și cum se calculează. În cel mai rău caz va trebui să renunț la un post, care oricum era vacant”, a precizat primarul Nicolae Bogdan Tăpălagă.

Multe primării nu dau oameni afară: „Ne mai rămân și posturi libere”

Angajații Primăriei Avrig pot răsufla ușurați deoarece nu se vor face concedieri. Primarul Adrian David spune că, în ultimii ani, au făcut „restructurare naturală”. Chiar și cu această reformă, tot mai au nevoie de oameni.

„Prefectura nu ne-a comunicat numărul de posturi, doar cum trebuie să facem reducerile. Anul trecut s-a aplicat o reducere de 10% pe organigramă, iar din ce rămâne trebuie să mai facem o reducere de 30%. Noi nu suntem afectați de aceste măsuri pentru că am făcut o restructurare naturală în ultimii 2 ani, perioadă în care s-au pensionat vreo 10 persoane și nici nu am mai făcut angajări. Ne mai rămân și câteva posturi libere”, a precizat primarul orașului Avrig.

Edilul spune că va trebui să transmită situația Prefecturii până la mijlocul lunii aprilie și va fi nevoie să fie adoptată o hotărâre de Consiliu Local în acest sens. „Pentru noi este clar. Inițial am așteptat să facă Prefectura calculele, dar am urmat noi schema”, a adăugat acesta.

Și la Primăria Cârțișoara situația este similară și nu vor fi dați afară oameni. „Noi avem un personal foarte mic, suntem foarte, foarte puțini, astfel că nu e nimeni în pericol”, a spus edilul Sorin Cârțan.

Nici la Tălmaciu angajații primăriei nu au motiv de îngrijorare. „De principiu nu va trebui să dăm oameni afară, fiindcă oricum suntem puțini. În perioada următoare 3 angajați se vor pensiona, deci nu ar trebui să fie probleme. În versiunile anterioare am primit numărul exact de posturi de la Prefectură, dar acum ne-au trimis o schemă după care să calculăm”, a spus și primarul Ioan Oancea.

Primarii din județul Sibiu vor avea termen 30 de zile să își facă calculele și să decidă, dacă va fi cazul, pe cine vor da afară.

Citește și: Consiliul Județean Sibiu stă mai bine decât Prefectura: instituția nu face concedieri