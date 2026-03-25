românia are pentru prima dată un cadastru digital al apelor: îi va ajuta enorm pe specialiști

Administrația Națională „Apele Române” a finalizat proiectul „Realizarea cadastrului apelor”, unul dintre cele mai ample proiecte de digitalizare a resurselor de apă din România, realizat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 1 – Managementul Apei, Investiția I6.

Proiectul oferă, pentru prima dată, o evidență digitală unitară a cursurilor de apă la nivel național, acoperind peste 236.000 km² și cadastrând peste 55.000 km de cursuri de apă dintr-un total de aproximativ 78.000 km, adică aproximativ 70% din rețeaua hidrografică a țării.

Inițiativa a fost realizată în colaborare cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), Centrul Național de Cartografie, Agenția de Informații Geospațiale a Apărării (AIGA) și ROMATSA.

Potrivit Mediafax, pentru prima dată în România, delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă a fost realizată cu tehnologii integrate de teledetecție și prelucrare geospațială, implicând:

achiziția de date LiDAR pentru peste 50.000 km², prin 120 de misiuni de zbor;

realizarea de imagini aeriene de înaltă rezoluție (20 cm/pixel) în peste 400 de ore de zbor, pe parcursul a 116 zile;

generarea modelelor digitale ale terenului (DTM) și ale suprafeței (DSM) la nivel național;

realizarea ortofotoplanului național pentru identificarea exactă a cursurilor de apă și a zonelor de protecție;

dezvoltarea unei platforme geospațiale moderne, în arhitectură cloud, pentru administrarea și analiza datelor hidrografice.

Un element inovator îl constituie dezvoltarea unei aplicații GIS integrate, care permite analiza dinamicii albiilor (eroziune și sedimentare), monitorizarea extracției de agregate minerale și identificarea zonelor cu risc, inclusiv alunecări de teren în proximitatea lucrărilor hidrotehnice.

Proiectul a inclus și integrarea datelor în sistemul național de cadastru și carte funciară, folosind platforma eTerra și emiterea deciziilor necesare pentru înscrierea bunurilor în domeniul public al statului.

Cadastrul apelor devine astfel un instrument esențial pentru:

administrarea eficientă a domeniului public al apelor;

prevenirea riscurilor naturale, inclusiv inundații și secetă;

identificarea construcțiilor neautorizate în zonele de protecție;

fundamentarea investițiilor în infrastructura de apă și irigații;

luarea deciziilor strategice în conformitate cu legislația națională și europeană, inclusiv Directiva Cadru Apă.

„Finalizarea cadastrului apelor reprezintă un moment de referință pentru Administrația Națională «Apele Române» și pentru România. Prin acest proiect, avem pentru prima dată o evidență digitală unitară, precisă și actualizată a cursurilor de apă și a domeniului public al apelor. Este un instrument esențial care ne permite să luăm decizii mai rapide, mai corecte și mai bine fundamentate, în beneficiul cetățenilor, al mediului și al dezvoltării durabile”, a declarat directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”, dr. ing. Doru-Dragoș Cazan.