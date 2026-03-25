s-a dat startul înscrierilor la grădinița cu program prelungit „daisy & donald duck” din sibiu – fiecare zi, o aventură de învățare și joacă

Ești părinte și cauți cea mai bună experiență educațională pentru copilul tău? Grădinița cu Program Prelungit „Daisy & Donald Duck” oferă un mediu în care copiii vin cu drag, cresc fericiți și învață prin joacă și creativitate. Cu peste 12 ani de experiență, grădinița privată din Sibiu, a dat startul înscrierilor pentru perioada 2026 – 2027.

Înscrierile pentru anul școlar 2026–2027 la Grădinița cu Program Prelungit „Daisy & Donald Duck” sunt oficial deschise! Părinții sunt invitați să-și înscrie copiii într-un mediu sigur, prietenos și plin de culoare, unde imaginația și educația prind viață. Locurile sunt limitate, așa că nu rata oportunitatea de a-i oferi copilului tău un start excelent în viață și învățare.

Pe lângă programa educațională adaptată vârstei, copiii de la Grădinița cu Program Prelungit „Daisy & Donald Duck” participă la ateliere creative, excursii și evenimente speciale, precum serbări de final de an, Ziua Copilului sau jocuri interactive cu părinții. Prin aceste activități, cei mici devin artiști, exploratori și povestitori, într-un cadru în care râsul și siguranța merg mână în mână.

Ascultați și înțeleși, copiii dau frâu liber imaginației

La „Daisy & Donald Duck”, fiecare copil este ascultat, înțeles și sprijinit în dezvoltarea sa. Educatoarele sunt răbdătoare și pline de entuziasm, iar personalul auxiliar și medical contribuie la crearea unui spațiu complet: sigur, curat și adaptat nevoilor reale ale copiilor. Activitățile includ logopedie și dezvoltare psihologică, pentru ca fiecare copil să beneficieze de sprijin complet.

Grădinița este acreditată de Ministerul Educației Naționale și oferă program prelungit cu predare în limbile română și germană. Spațiul modern include trei săli de grupă, dormitoare, sală de mese, cabinet medical autorizat și o curte generoasă, unde cei mici se pot juca în siguranță.

La „Daisy & Donald Duck”, fiecare zi este o aventură plină de descoperiri. Copiii învață prin joacă, dezvoltă abilități esențiale pentru viitor și își cresc încrederea în propriile idei. Fiecare copil pleacă acasă cu zâmbetul pe buze și cu o poveste frumoasă de spus.

Poate următoarea poveste este a copilului tău! La Grădinița „Daisy & Donald Duck”, imaginația și educația prind viață, iar echipa îi așteaptă cu drag pe cei mici.

Părinții pot contacta grădinița la numărul de telefon 0744 372 166 sau pot accesa paginile oficiale: facebook.com/GradinitaDaisyDonaldDuck și https://www.instagram.com/gradi.daisy.donald.duck/

Grădinița „Daisy & Donald Duck” se află pe Str. Profesor Petru Șpan Nr.2, zona Vasile Milea.