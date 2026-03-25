sibiu trimite elevi la olimpiadele naționale: cine sunt cei 11 calificați la astronomie, fizică și chimie

În martie 2026, elevii din județul Sibiu s-au remarcat la competițiile școlare naționale, obținând rezultate remarcabile la Olimpiadele de Astronomie și Astrofizică, Fizică și Chimie.

Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică – Etapa județeană

Etapa județeană s-a desfășurat pe 9 martie 2026, la Colegiul Național „Samuel von Brukenthal” Sibiu, cu participarea a 8 elevi din clasele a VI-a – a XII-a.

Premiile acordate au fost: 3 premii I, 2 premii II, 1 premiu III și 1 mențiune.

Etapa națională va avea loc în perioada 5-9 mai 2026, la Suceava, unde vor reprezenta județul 4 elevi:

Băcilă Iulia – clasa a VI-a, Școala Gimnazială Nr.8 Sibiu, profesor Bacilă Ioan Sorin

Băcilă Teodora – clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Nr.8 Sibiu, profesor Bacilă Ioan Sorin

Roșu Karina-Maria – clasa a XI-a, Colegiul Național „Samuel von Brukenthal" Sibiu, profesor Bacilă Ioan Sorin

Băcilă Ioan-Tudor – clasa a XII-a, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr" Sibiu, profesor Bacilă Ioan Sorin

Olimpiada Națională de Fizică – Etapa județeană

Etapa județeană a avut loc pe 14 martie 2026, la Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Sibiu și Liceul Teoretic „A. Sever” Mediaș, cu participarea a 173 de elevi din clasele a VI-a – a XII-a.

Premiile acordate: 6 premii I, 3 premii II, 1 premiu III și 4 mențiuni, iar Asociația pentru Performanță în Fizică a oferit 79 de medalii și diplome de onoare. Festivitatea de premiere se va desfășura pe 27 martie 2026.

Etapa națională se va desfășura în perioada 6-10 aprilie 2026, la Craiova, cu participarea a 4 elevi din județul Sibiu:

Anisie Tudor – clasa a VI-a, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu, profesor Crețeanu Dana

Leca Ioan-Sebastian – clasa a VI-a, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga" Sibiu, profesor Bacilă Ioan Sorin

Marcu Andrei George – clasa a VII-a, Colegiul Național „Samuel von Brukenthal" Sibiu, profesor Bacilă Ioan Sorin

Sin-Bulban Tudor – clasa a X-a, Colegiul Național „Samuel von Brukenthal" Sibiu, profesor Staroste Vasile Lucian

Olimpiada Națională de Chimie – Etapa județeană

Etapa județeană s-a desfășurat pe 22 martie 2026, la Școala Gimnazială „Regina Maria” Sibiu, cu participarea a 57 de elevi din clasele a VII-a – a XI-a. La această etapă au fost acordate 3 premii I.

Etapa națională va avea loc în perioada 25-29 aprilie 2026, la Sibiu, și va fi reprezentată de 3 elevi: