sibiul atrage turiști care cheltuie mai mult: lasă mai mulți bani aici decât în brașov

Județul Sibiu a înregistrat o evoluție importantă a plăților digitale în sezonul de iarnă 2025–2026, arată o analiză realizată de Global Payments.

Volumul total al tranzacțiilor contactless în hoteluri, restaurante și alte servicii turistice a depășit 23 de milioane de lei, în creștere cu 5 milioane de lei față de sezonul similar 2023–2024.

Valoarea medie a unei tranzacții în Sibiu a ajuns la 194 de lei, mai mare decât în județul Brașov, ceea ce indică o orientare a turiștilor către servicii cu valoare adăugată mai mare, precum cazare premium, restaurante și experiențe de agrement.

Potrivit Agerpres, municipiul Sibiu, în calitate de hub turistic și cultural al regiunii, beneficiază de această creștere datorită mixului între infrastructura turistică dezvoltată și numărul mare de vizitatori în perioada de iarnă. Turiștii care aleg zona Sibiului utilizează din ce în ce mai mult soluțiile digitale pentru plăți, preferând rapiditatea și comoditatea oferită de tehnologiile contactless.

În ansamblu, județul Sibiu confirmă tendința națională: plățile digitale devin tot mai frecvente, turiștii adoptă rapid tehnologiile contactless, iar operatorii din turism pot valorifica această evoluție pentru a oferi servicii mai eficiente și adaptate preferințelor consumatorilor.

La nivel național, plățile digitale în sezonul de iarnă au crescut semnificativ în ultimii doi ani, cu 42% mai multe tranzacții față de perioada similară 2023–2024, iar valoarea totală a cheltuielilor fără numerar a depășit 260 de milioane de lei în hoteluri și restaurante din România. În restaurante, creșterea a fost de 51%, iar în cazare de 31%, ceea ce arată o adoptare tot mai accelerată a plăților digitale de către turiștii români și străini.

Cifrele evidențiază faptul că plățile contactless au devenit un standard în zonele montane și turistice, nu doar un avantaj competitiv, iar comportamentul consumatorilor se schimbă rapid: tranzacțiile digitale sunt folosite nu doar pentru sume mari, ci și pentru cheltuieli curente, de la gustări pe pârtie până la închirierea echipamentelor sportive.

Vârful activității s-a înregistrat în decembrie 2025, cu un număr de tranzacții mai mare cu 12% decât în februarie 2026, iar zilele speciale, precum 14 februarie, au înregistrat cheltuieli totale de aproape 3,2 milioane de lei doar în restaurante, cu o valoare medie per tranzacție de peste 160 de lei.