simulare bac 2026 la sibiu: niciun elev eliminat miercuri, dar câteva sute au absentat

Astăzi, 25.03.2026, între orele 9:00 și 12:00, toate liceele din județul Sibiu au organizat simularea probei E.d), probă specifică profilului, din cadrul examenului de Bacalaureat 2026, la disciplinele: fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, economie, sociologie, psihologie și filosofie.

Nu au existat probleme în privința organizării acestei simulări, toate unitățile de învățământ cu clase liceale putând accesa, multiplica și distribui subiectele la timp. De asemenea nu au fost elevi eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Din cei 2631 elevi care puteau susține simularea probei E.d) a examenului de Bacalaureat 2026, au fost prezenți 2348 elevi (89,24%), iar 283 elevi au absentat (10,76%).

În conformitate cu Anexa 1 la O.M.E. nr. 6.059 din 29.08.2025, Calendarul simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2025 – 2026, este următorul:

– 26 martie 2026 – Proba E) b) – probă scrisă – Limba și literatura maternă

– 3 aprilie 2026 – Comunicarea rezultatelor