singurul jucător al șelimbărului chemat la ”națională” s-a accidentat

Aflat în cantonament la Târgoviște cu Lotul Național Under 20, Răzvan Călugăr a simțit dureri la inghinali și ratează astfel jocurile României din Elite League.

Pagina oficială a Echipelor Naționale a anunțat miecuri că Răzvan Călugăr, jucător care aparține de FC Hermannstadt și este împrumutat la CSC Șelimbăr a fost nevoit să părăsească Lotul Național U 20.

”Schimbare de ultimă oră în lotul reprezentativei pregătite de Adrian Iencsi: Răzvan Călugăr, accidentat, a părăsit cantonamentul lotului U20, în locul acestuia fiind convocat Adrian Iancu” se arată pe pagina oficială a Federației. ”Răzvan a simțit dureri la inghinali” a spus directorul sportiv al CSC Șelimbăr, Ioan Luca.

Călugăr ratează astfel meciurile cu Polonia din 27 martie, și cel cu Elveția, din 31 martie, din cadrul competiției Elite League U20.

Fundașul stânga este cel de-al șaptea jucător propus de club în ultimii ani la loturile naționale de juniori, la diverse categorii de vârstă.

Călugăr a fost accidentat în prima parte a acestii sezon, dar din iarnă este titlular pe flancul stâng al ”călăreților roșii”. Are 6 meciuri în Liga 2 pentru CSC Șelimbăr, totalizând 523 de minute pe gazon.