Șase din zece români consideră că nivelul lor de trai s-a deteriorat în ultimul an, iar doar unul din zece resimte o îmbunătățire, arată primul sondaj economic lunar realizat de IRSOP.

Studiul evidențiază o populație afectată de anxietatea financiară, deși cu semne timide de optimism pe termen scurt.

Realizat pe un eșantion reprezentativ de 500 de adulți între 16 și 20 martie, sondajul arată că 61% dintre români percep situația lor financiară ca fiind mai proastă decât anul trecut, proporție identică cu februarie.

În schimb, 25% anticipează o ameliorare a nivelului de trai în următorul an, în creștere de la 19% în luna precedentă, iar pesimiștii pe termen scurt scad ușor de la 67% la 64%.

Pe termen lung, de cinci ani, românii sunt împărțiți aproape egal: 37% cred că viața lor se va îmbunătăți, iar 39% se așteaptă la o deteriorare, evidențiind incertitudinea legată de traiectoria economică a țării.

Piața muncii, sub semnul îngrijorării

Potrivit Hotnews, aproape 30% dintre angajați cred că locul lor de muncă este în pericol, față de 25% în februarie. Dintre aceștia, 86% consideră dificilă găsirea unui alt job în localitatea lor, comparativ cu 75% luna trecută. Potrivit IRSOP, combinația dintre frica de concediere și lipsa alternativelor poate crește riscul de îndatorare și incapacitatea de rambursare a creditelor.

Inflația rămâne o preocupare

Așteptările privind creșterea prețurilor se mențin ridicate: 75% dintre respondenți se așteaptă la scumpiri în următoarele 12 luni (față de 78% în februarie). Totodată, 64% estimează deprecierea leului, iar 69% se așteaptă la dobânzi mai mari. Sondajul arată că populația nu are încredere că politica monetară va controla inflația fără efecte secundare.

Consumul scade, economisirea crește

56% dintre români spun că achiziționează mai puțin pentru consumul curent față de anul trecut, în scădere ușoară față de 60% în februarie. În schimb, 57% intenționează să economisească pentru situații neprevăzute, cel mai ridicat nivel de la lansarea sondajului.

Interesul pentru educație și formare profesională a crescut de la 39% la 49%, iar intenția de achiziție a unui autoturism a urcat de la 12% la 20%. În schimb, dorința de a cumpăra o locuință a scăzut de la 11% la 8%, confirmând ceea ce IRSOP numește „criza de accesibilitate” — incapacitatea unor segmente largi ale populației de a-și permite bunuri de valoare ridicată.

Avertisment al economiștilor

Raportul IRSOP citează celebra formulare atribuită lui Lenin și preluată de Keynes: „dacă vrei să distrugi sistemul capitalist, devalorizează-i moneda”. Analiștii avertizează că inflația prelungită erodează avuția privată și diminuează efectele pozitive ale creșterii salariului minim, înlocuind stimulentele economice cu anxietate generalizată.

Sondajul IRSOP are o marjă de eroare de ±4,4% și este realizat lunar din februarie 2026.

