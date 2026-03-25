spectacol de ziua poliției la sibiu: copiii au urcat pe motociclete și au aplaudat show-ul câinilor dresați / video foto

Ziua Poliției Române a fost marcată, miercuri, la Sibiu printr-un eveniment special dedicat celor 204 ani de la înființarea instituției. Piața Habermann s-a transformat într-un adevărat punct de atracție pentru sute de copii din școlile din Sibiu, dornici să descopere din culisele muncii polițiștilor.

Cei mici au avut ocazia să participe, miercuri, la aplicații rutiere în poligonul-școală și să vadă îndeaproape autospecialele de intervenție, armele din dotare, dispozitivele radar sau aparatele DrugTest. Evenimentul a fost gândit ca o punte între poliție și comunitate, dar și ca o lecție practică despre siguranță și prevenție.

„Cu ocazia Zilei Poliției Române, Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu a organizat o serie de activități dedicate comunității, menite să ofere o imagine cât mai clară asupra muncii polițiștilor. Îi invităm pe toți cei interesați, în special copiii și tinerii, să participe la eveniment, unde pot descoperi tehnica din dotare și activitățile specifice structurilor noastre. Ne dorim să consolidăm relația de încredere dintre poliție și cetățeni și să subliniem importanța prevenirii și a siguranței personale”, a declarat Alecsandra Rugači, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

Atmosfera a fost animată și de demonstrațiile spectaculoase realizate de polițiștii Serviciului de Pregătire Profesională. Aceștia au prezentat exerciții de tactică și intervenție, dar și manevre de conducere în regim prioritar și defensiv, oferind publicului o imagine reală a provocărilor din teren.

„Venim în fiecare an”

Cei mai încântați au fost, însă, copiii, care au participat activ la eveniment și au plecat cu amintiri de neuitat. „E foarte frumos că Poliția din Sibiu s-a gândit să organizeze acest eveniment. Prin aceste activități putem învăța multe lucruri utile, cum să ne comportăm și să respectăm regulile”, a spus Teodora, elevă în clasa a VII-a la Școala „Regina Maria”.

„Aproape în fiecare an venim aici cu școala și de fiecare dată ne surprind cu ceva nou. Acum doi ani mi-am luat amprenta și am păstrat-o ca amintire”, a povestit Daria.

Cei mici au fost nerăbdători să asiste și la exercițiul demonstrativ al echipelor canine din cadrul Centrului Chinologic „Doctor Aurel Greblea” din Sibiu. Cu acest prilej, au avut loc demonstrații de dresaj canin și de tehnici de prindere și imobilizare a infractorului, dar și de protejare în caz de atac. „Toate activitățile mi se par interesante și educative, dar cel mai mult mi-a plăcut dresajul de câini”, a spus Antonia.

Cei mici s-au urcat pe motocicletele de Poliție și s-au lăsat fotografiați de părinți și învățători. Alții, mai curajoși au pus numeroase întrebări polițiștilor.

Elevii, entuziasmați de activitățile pregătite de polițști

Un alt elev de la Școala „Regina Maria” s-a bucurat că a participat împruenă cu colegii la Ziua Poliției Române. „Sunt foarte entuziasmat și vreau să învăț lucruri noi”, a adăugat Cristian.

Deian, elev în clasa a IV-a, a privit evenimentul cu admirație: „Mi se pare foarte frumos, mai ales că poliția împlinește 204 ani. Îmi place că îi prind pe cei care nu respectă regulile. Mi-au plăcut foarte mult armele și scutul, dar nu vreau să devin polițist, pentru că e o muncă grea. Eu vreau să fiu fotbalist și dansator”, a spus elevul.

La finalul zilei, reacția copiilor a fost simplă și sinceră: „Mi-a plăcut totul”, a spus o altă elevă, rezumând entuziasmul general.

Copiii au primit pliante și flyere cu diverse sfaturi preventive, în special care vizează reguli de rutieră, siguranță școlară și prevenire.