temeri la rășinari legate de viitoarea mină de magneziu. primar: „ar putea deranja turismul”

Un proiect privin o mină de magneziu, amplasat în județul Sibiu și dezvoltat de o companie controlată majoritar de familia Bîlteanu, se află în prezent în faza de analiză și avizare. Inițiativa a stârnit deja discuții la nivel local, iar primarul Comunei Rășinari urmărește cu atenție evoluția acesteia.

Primarul comunei Rășinari a declarat că proiectul minei de magneziu este unul complex și că, în mod inevitabil, ar putea influența comunitatea locală, însă în acest moment nu există suficiente informații pentru o poziție clară. „În mod normal, orice proiect de acest gen va influența comunitatea. Nu știm încă în ce măsură va putea fi implementat. Se așteaptă avizele de la Ministerul Mediului, iar proiectul este unul greu și complicat”, a precizat edilul.

Acesta a menționat că au avut loc discuții preliminare cu investitorii, în care administrația locală a subliniat necesitatea protejării infrastructurii și a specificului turistic al zonei. „Am discutat cu dezvoltatorii astfel încât, în eventualitatea implementării, impactul asupra infrastructurii și turismului să fie cât mai redus. Ei au înțeles aspectele de care trebuie să țină cont în pașii următori”, a explicat primarul.

Totuși, rămân semne de întrebare inclusiv în privința viabilității financiare a proiectului. „Este un proiect destul de mare și nu știm dacă vor găsi finanțarea necesară”, a adăugat acesta.

„Ar putea deranja turismul”

În ceea ce privește beneficiile pentru comunitate, edilul a subliniat că acestea sunt, deocamdată, greu de estimat. Deși ar putea exista venituri la bugetul local din concesionare și exploatare, impactul economic nu este clar.

„Nu pot să îmi exprim o părere categorică, pentru că nu cunosc toate datele proiectului. Avem un turism bine dezvoltat în localitate și ar putea apărea deranj. Pe de altă parte, din concesionare vor intra bani din exploatările miniere, dar nu cred că va avea un efect financiar major asupra comunei”, a spus primarul.

Gondolă, alternativă pentru traficul generat de mină

O preocupare importantă rămâne traficul generat de activitatea minieră. Primarul a subliniat că autoritățile locale vor insista asupra unor soluții alternative, precum transportul pe cablu. „Trebuie găsite soluții, cum ar fi varianta cu gondola, astfel încât să nu circule camioane prin sat și să nu fie afectată infrastructura”, a punctat acesta.

Cu toate acestea, primarul Bogdan Bucur consideră că este prea devreme pentru a trage concluzii clare privind impactul proiectului. „Mai sunt multe etape de parcurs. Este prematur să spunem dacă proiectul se va implementa cu siguranță. Atunci când vom avea toate datele, vom putea vedea dacă va afecta sau va ajuta comunitatea. Deocamdată, este prea devreme să ne pronunțăm”, a conchis primarul din Rășinari.