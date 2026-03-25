un oficial al sibiului îl vede titular pe ciubotaru în turcia. ”se apără foarte bine”

Președintele lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae consideră că fundașul stânga de la Sibiu, Kevin Ciubotaru ar putea fi titular joi pentru ”tricolori”, în semifinala ”barajului” pentru Mondial, Turcia – România.

După o lungă absență, Daniel Niculae a revenit în studiourile tv și anunță că Kevin Ciubotaru a făcut un pas mare în evoluțiile sale, motiv care a dus la selecționarea sa la naționala de seniori, în detrimentul lui Opruț sau Borza.

”Am mare încredere în Kevin Ciubotaru, se apără foarte bine, este foarte greu de depășit în duelurile unu la unu, a crescut mult în acest sezon, inclusiv pe partea tehnico-tactică. A schimbat mai multe sisteme și la FC Hermannstadt, a început cu un sistem de cinci pe linia de fund, în care avea mai multă libertate, urca foarte mult, acum am revenit cu patru fundași, știe foarte bine să strângă, nu este foarte departe de colegii din linia de apărare cât și cei din fața lui. Este unul dintre jucătorii Sibiului care a crescut de la meci la meci” a spus Daniel Niculae la Digi Sport.

”Va fi titular la națională pe viitor”

”Nico” este convins că fundașul stânga va fi titulr pe viitor la echipa națională. ”Îmi pare rău că a trebuit să fie schimbat repede în ultimul meci, cu Botoșani, se expusese primind galben rapid, dar este unul dintre jucătorii care ne ajută foarte, foarte mult. Sunt ferm convins că se va impune într-o zi ca titular la echipa națională. Nu știu dacă va fi titular joi, în Turcia, contează mult și adversarul de pe partea respectivă, contează și concurentul său de pe post, Bancu” a mai spus conducătorul lui FC Hermannstadt.

Kevin Ciubotaru a făcut deplasarea cu echipa națională la Istanbul, unde România va juca joi cu Turcia. Favorit pentru titularizarea pe flancul stâng este Bancu, de la Universitatea Craiova, dar Ciubotaru ar putea apărea pe parcursul jocului, în funcție de evenimentele de pe teren.

Turcia – România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00 și este transmis de Prima TV. Învingătoarea va juca finala pentru calificare, contra Slovaciei/Kosovo, pe 31 martie.