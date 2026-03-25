vești importante pentru credincioșii din românia legate de lumina sfântă din ierusalim

În contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și apropierea sărbătorilor pascale, întrebarea dacă românii vor primi Lumina Sfântă de la Ierusalim în noaptea Învierii capătă o importanță deosebită.

Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, vine cu precizări liniștitoare. Potrivit unui mesaj al ambasadei, Israelul face „toate demersurile necesare” pentru ca Lumina Sfântă să ajungă la București.

„În ciuda provocărilor de securitate generate de încercările repetate ale Iranului de a viza locurile sfinte din Ierusalim, pregătirile logistice pentru acest moment special sunt deja în desfășurare. Autoritățile israeliene lucrează pentru a asigura condițiile necesare desfășurării în siguranță a acestei tradiții vechi și atât de însemnată”, a declarat ambasadorul.

Potrivit Mediafax, Ambasada României în Israel și Ministerul Afacerilor Externe al României au fost informate cu privire la aceste demersuri și că se dorește ca Lumina Sfântă să fie adusă „alături de milioane de credincioși din România”.

Tradiția prevede ca în fiecare an, în sâmbăta dinaintea Paștelui, Lumina Sfântă să fie adusă la București, de unde este distribuită tuturor delegaților eparhiilor Patriarhiei Române.

Astfel, deși situația regională este tensionată, mesajul oficial al ambasadei transmite că Paștele românilor va fi marcat și în 2026 de acest simbol spiritual.