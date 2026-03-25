ziua a 3-a de simulare la bac: elevii de la „brukenthal” spun că s-au descurcat și „a fost ușor” / video

Proba la alegere din cadrul simulării pentru BAC a fost trecută cu brio de elevii sibieni. Elevii de clasa a XII-a de la Colegiul Național „Brukenthal” spun că subiectele au fost accesibile, atât la geografie, cât și la logică.

Încă o probă de simulare a fost susținută, miercuri de elevii sibieni. Elevii de la Colegiul Național „Brukenthal” s-au descurcat bine, indiferent că au ales geografia, logica sau biologia.

„Am dat simularea la geografie. A fost foarte bine, neașteptat de bine, aș spune, și mă aștept la o notă cât mai mare, peste 9,50. A fost necesar un nivel de pregătire, însă nu la fel de mare ca la română sau la germană. Per total, a fost ușor, deși la toate probele de până acum mi s-a părut puțin mai greu decât mă așteptam inițial. Sper ca la BAC să fie mai ușor”, a declarat un elev.

O altă elevă a povestit experiența de la proba de logică. „A fost destul de ok, mai bine decât mă așteptam. Nu m-am pregătit atât de mult pentru logică precum pentru celelalte examene. Nu știu exact la ce notă să mă aștept, dar sper să fie una cât mai mare. Sper ca la BAC să fie la fel, dar eu să fiu mai bine pregătită”, a spus Sara.

La rândul său, Alexandra, elevă la Colegiul „Brukenthal” a spus că proba a fost simplă. „A fost un exercițiu foarte bun ca să vedem cum va fi și la BAC. Mă bucur că profesorii din Sibiu nu au ales să facă grevă, astfel încât să putem susține simulările. Cred că nivelul de dificultate la bacalaureat va fi asemănător, deoarece la logică nu există un nivel mai ridicat decât cel de la simulare și sper că va fi bine”,a spus eleva.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu transmite că nu au existat probleme în privința organizării acestei simulări, toate unitățile de învățământ cu clase liceale putând accesa, multiplica și distribui subiectele la timp.

De asemenea nu au fost elevi eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Din cei 2631 elevi care puteau susține simularea probei E.d) a examenului de Bacalaureat

2026, au fost prezenți 2348 elevi (89,24%), iar 283 elevi au absentat (10,76%).