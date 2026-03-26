aur atacă la ccr bugetul româniei: acuzații de „încălcări grave ale constituției”

Pe scurt: AUR cere CCR să blocheze bugetul pe 2026, invocând proceduri viciate și nerespectarea Constituției. Miza: impactul asupra economiei și a milioane de pensionari.

Curtea Constituțională a României dezbate joi, 26 martie 2026, sesizările depuse de AUR privind legile bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2026.

Aceste legi au fost adoptate în ședința comună a Parlamentului din 20 martie 2026, iar AUR susține că sunt „acte normative profund viciate” și că ar conține „încălcări grave ale Constituției”, potrivit HotNews.ro.

Reprezentanții AUR afirmă că legile bugetului au fost adoptate „cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament și a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliției de guvernare”.

Partidul condus de George Simion acuză că bugetul a fost adoptat în doar câteva zile, fără o analiză serioasă a impactului asupra economiei și asupra populației. „O lege cu impact direct asupra a milioane de cetățeni nu poate fi adoptată în grabă, fără transparență și fără consultare reală, în condițiile în care această urgență a fost generată chiar de întârzierea Guvernului în prezentarea bugetului”, susține AUR.

Formațiunea mai reclamă și „fundamentarea nerealistă a bugetului, construit pe estimări optimiste și pe premise care nu reflectă situația economică reală”. Un punct central al sesizării îl reprezintă, potrivit AUR, încălcarea drepturilor sociale, în special prin refuzul de a indexa pensiile conform legii. Această decizie ar afecta milioane de pensionari și ar încălca principiile constituționale privind protecția socială și predictibilitatea legislativă.

AUR solicită Curții Constituționale să oprească intrarea în vigoare a acestor legi, pe care le consideră „profund viciate”, și să sancționeze „derapajele unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetățeni”.