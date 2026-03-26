aur și psd, front comun împotriva execuției bugetare la cj sibiu: „este oglinda performanței administrației”

Ședința Consiliului Județean Sibiu din luna martie a debutat cu o temă de foc: Hotărârea privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2025 din excedentul anilor precedenți. Măsura a declanșat un val de critice din partea opoziției, care acuză managementul defectuos al instituțiilor subordonate.

Președinta Consiliului Județean, Daniela Cîmpean, a supus la vot „Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al județului Sibiu, al bugetelor instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, al bugetului fondurilor externe nerambursabile, al bugetului împrumuturilor interne și a situațiilor financiare anuale la 31.12.2025”.

Această procedură, esențială pentru echilibrarea bilanțului prin folosirea excedentului din anii trecuți, a devenit rapid paratrăsnetul nemulțumirilor politice legate de modul în care au fost prioritizate investițiile și cheltuielile în județ.

AUR și PSD critică „oglinda performanței” administrative

Consilierul județean Bogdan Gheorghe Drașoveanu (AUR) a luat cuvântul pentru a demonta ideea că votul este o simplă formalitate. Acesta a pus degetul pe rănile deschise ale administrației sibiene, invocând cifre alarmante din rapoartele de execuție bugetară.

„Astăzi nu discutăm un proiect de viitor, ci facem o evaluare a modului în care au fost cheltuiți banii sibienilor în anul 2025. Trebuie să spunem foarte clar că execuția bugetară nu este doar o formalitate contabilă, ea reprezintă oglinda performanței administrației. Din analiza documentelor pe care le-am avut la dispoziție însă, am observat câteva probleme majore, respectiv investiții realizate sub nivelul promis, o pondere ridicată a cheltuielilor de funcționare în raport cu dezvoltarea și sume importante direcționate către structuri care trebuie să demonstreze mai clar eficiența utilizării banului public ca și instituții nevralgice, să spunem, identificate pe aceste probleme”, a declarat Drașoveanu.

Datorii de zeci de milioane la Spitalul Județean

Cea mai gravă situație semnalată în plen privește Spitalul Clinic Județean de Urgență, unde cifrele arată un derapaj financiar constant în ultimii trei ani. Conform datelor prezentate de opoziție, datoriile au ajuns la un nivel critic, depășind cu mult ritmul de creștere al anilor anteriori.

„Bineînțeles, Spitalul Clinic Județean, care înregistrează datorii de 27,3 milioane, cu 5 milioane mai mult decât anul trecut si o crestere exponentiala fata de 2023, cand datoriile nu depășeau 13 milioane. Apoi Aeroportul Internațional Sibiu. Nu vreau să intrăm în polemici, dar prin limbajul datelor statistice este evidențiat faptul că a rezultat un net negativ semnificativ, de 4 milioane 273 mii lei și o scădere drastică a performanței”, a mai adăugat consilierul AUR.

Referitor la Aeroport, Drașoveanu a criticat dur lipsa unui plan de redresare real: „Acest lucru aș spune că n-ar fi ilegal, însă devine o vulnerabilitate prin faptul că nu, nu avem niște măsuri de redresare și citind evaluarea echipei manageriale de anul trecut, apar niște sarcini generice, gen să scădem cheltuielile, să ajustăm chiria, insa este nevoie, așa cum am spus, de un plan real de redresare cu sarcini Concrete, termene și responsabilități.”

Abțineri în bloc și votul final

Poziția tranșantă a grupului AUR a fost împărtășită și de grupul PSD, ambele formațiuni refuzând să valideze prin vot modul în care s-au făcut plățile în 2025.

În ciuda blocului de opoziție, Hotărârea nr. 1 a fost adoptată cu 20 de voturi pentru și 11 abțineri, consfințind acoperirea deficitului din fondurile de rezervă ale județului.