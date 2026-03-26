axente sever: conflict de familie dus prea departe – bărbat de 50 de ani, reținut după ce și-a amenințat repetat bunica

Ieri, 25 martie, polițiștii din cadrul Secției 5 de Poliție Rurală Axente Sever au fost sesizați prin apel 112 cu privire la încălcarea unui ordin de protecție de către un sibian în vârstă de 50 de ani.

Oamenii legii s-au deplasat imediat la locuința persoanei vătămate, o femeie de 85 de ani din localitatea Axente Sever, iar în urma verificărilor și discuțiilor cu aceasta, a rezultat că, în cursul aceleiași zile, nepotul său, față de care instanța a emis un ordin de protecție la data de 31 decembrie 2025, s-ar fi prezentat la domiciliul ei, încălcând astfel măsurile stabilite prin ordin.

Pe baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș. Ulterior, el va fi prezentat instanței cu propunerea luării unei măsuri preventive.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecție.