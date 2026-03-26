bărbat din alțâna, în arest după ce a recidivat în a-și agresa fosta concubină

Polițiștii din cadrul Secției 3 de Poliție Rurală Agnita au reținut ieri, 25 martie, un bărbat în vârstă de 47 de ani, din localitatea Alțâna.

Acesta este cercetat penal pentru încălcarea ordinului de protecție, violență în familie și distrugere.

Potrivit anchetatorilor, în data de 23 martie, bărbatul împotriva căruia Judecătoria Agnita a emisese deja un ordin de protecție la 17 martie, ar fi mers la domiciliul fostei concubine, în vârstă de 45 de ani, unde ar fi agresat-o fizic.

De asemenea, ancheta a scos la iveală că, în data de 2 martie, pe fondul consumului de alcool și al unor conflicte mai vechi, acesta ar fi provocat scandal la domiciliu, manifestând un comportament violent față de fiul său, în vârstă de 28 de ani, și ar fi distrus ușa unui dulap.

Polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore, bărbatul fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Mureș.