bărbat din copșa mare reținut după ce și-a amenințat soția cu bătaia / video

Acum două zile, pe 24 martie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni au reținut un bărbat în vârstă de 44 de ani, din Copșa Mare, cercetat penal pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.
Conform anchetei, la data de 23 martie, în jurul orei 17:00, polițiștii au fost sesizați de o femeie de 39 de ani despre faptul că soțul său ar fi pătruns în locuința sa din localitatea Copșa Mare și ar fi amenințat-o cu acte de violență. Acțiunea bărbatului reprezintă o încălcare a ordinului de protecție emis de Judecătoria Mediaș la data de 13 ianuarie 2026.
În urma probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Covasna.
Ultima oră
