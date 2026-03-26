bărbat salvat de o tumoare printr-o operație la medlife polisano sibiu: „nu credeam că mai există o soluție pentru mine”

Un pacient în vârstă de 42 de ani, pentru care opțiunile medicale păreau să se fi epuizat în alte centre, a ajuns la Sibiu, la MedLife Polisano, cu o ultimă speranță: aceea că cineva va găsi o soluție acolo unde alții nu au mai putut.

Povestea lui începe cu un diagnostic oncologic tratat anterior, însă evoluția bolii i-a adus o nouă și extrem de dificilă încercare. În organismul său se dezvoltase un bloc adenopatic de dimensiuni impresionante, de aproximativ 17 pe 15 centimetri, localizat într-o zonă critică – între aortă și vena cavă. Tumora era puternic aderentă la aceste vase esențiale și ajunsese să comprime duodenul, provocând o obstrucție severă.

„Nu credeam că mai există o soluție pentru mine. Totul părea mult prea complicat. Dar aici am găsit o echipă care nu a renunțat și care mi-a dat încredere. Astăzi sunt bine și le sunt profund recunoscător pentru tot ce au făcut pentru mine”, mărturisește acesta.

La MedLife Polisano, cazul său a fost preluat de o echipă multidisciplinară care a ales să lupte până la capăt. Sub coordonarea medicului Călin Tohătan, specialist în chirurgie oncologică, și cu sprijinul esențial al colegilor din chirurgia cardiovasculară, s-a decis intervenția chirurgicală.

Operația a fost una complexă, având în vedere poziționarea extrem de delicată a tumorii. Cu toate acestea, medicii au reușit să o îndepărteze complet.

„Este vorba despre un pacient tânăr, cu un istoric oncologic operat și tratat în alt serviciu, care s-a prezentat cu un bloc adenopatic voluminos, situat între vena cavă și aortă, foarte aderent la acestea și care producea inclusiv obstrucție duodenală. Cu ajutorul colegilor de la chirurgie cardiovasculară, am reușit să îndepărtăm complet tumora. Intervenția s-a desfășurat clasic, iar pacientul a fost externat după cinci zile”, a explicat medicul Călin Tohătan.

Echipa medicală

Dr. Călin Tohătan – chirurgie oncologică

Dr. Ütő Norbert Attila – chirurgie cardiovasculară

Dr. Cosmin Olariu – chirurgie cardiovasculară

As. Ana-Maria Coman – chirurgie

As. Boacă Doina

Dr. Marcela Șufană – ATI

As. Andreas Gligor – anestezie

Intervenția și evoluția favorabilă a pacientului demonstrează că, atunci când există colaborare reală între specialități, curaj și expertiză, chiar și cele mai dificile cazuri pot avea un deznodământ fericit.