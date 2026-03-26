biletele pentru „faust” puse în vânzare la sibiu, de ziua mondială a teatrului

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu marchează Ziua Mondială a Teatrului, sărbătorită anual în data de 27 martie, printr-o serie de evenimente dedicate publicului.

„Ne aflăm în fața dumneavoastră în preajma Zilei Mondiale a Teatrului – o zi care, din perspectiva noastră, ar trebui să existe în fiecare zi. Pentru că dreptul la joc, la imaginație, la improvizație, la vis și la zbor nu poate fi anulat, întrerupt sau îngrădit de nimeni.

Împreună cu dumneavoastră, ne dorim o lume așezată în pace – o lume fără războaie, fără suferință, fără vieți curmate, fie că vorbim despre copii, femei, bărbați sau bătrâni. Trăim pe un pământ generos, capabil să hrănească nenumărate lumi, și totuși asistăm, cu durere, la prea multă ură și distrugere. De aceea, de Ziua Mondială a Teatrului, lansăm un apel pentru pace, pentru bine, pentru bucurie, pentru înțelegere și pentru nevoia profundă de dialog.

Cu această ocazie, vă invităm să fiți alături de noi și vă oferim posibilitatea de a achiziționa bilete la spectacolul „Faust”. Teatrul rămâne spațiul în care putem discerne împreună între miracol și iluzie, între valoare și impostură, între ceea ce ne înalță și ceea ce ne îndepărtează de sens.

Într-o lume în care accesul la produsul cultural nu este întotdeauna filtrat de criterii ale calității, credem că publicul are un rol esențial: acela de a alege, de a susține și de a sancționa, prin propriile opțiuni, ceea ce merită cu adevărat să dăinuie.”, a declarat Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și directorul general al TNRS.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Publicul este invitat să participe la o serie de evenimente speciale:

Bilete pentru „Faust” – puse în vânzare

În data de 27 martie, la ora 12:00, vor fi puse în vânzare biletele pentru reprezentațiile spectacolului Faust, una dintre cele mai apreciate producții ale Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu. TNRS a programat 12 reprezentații în următoarele date: 1 și 2 mai, 22 și 23 mai, 11 și 12 iunie, 10 și 11 iulie, 17 și 18 iulie, 24 și 25 iulie.

Biletele vor fi disponibile pe site-ul www.tnrs.ro și la Agenția Teatrală din Sibiu.

„Antisocial” – spectacol despre realitățile sistemului educațional

Tot în 27 martie, de la ora 19:00, la TNRS, publicul este invitat la spectacolul Antisocial, în regia lui Bogdan Georgescu, pe un text semnat de același autor.

Spectacolul, dezvoltat prin tehnici de artă activă împreună cu actorii, aduce în prim-plan teme actuale, precum libertatea de exprimare, limitele intimității, relația elev–profesor și disfuncționalitățile sistemului educațional. Distribuția îi include pe Horia Fedorca, Cristina Blaga-Tomuș, Iustinian Turcu, Ștefan Tunsoiu, Ioana Cosma, Andrei Gîlcescu și Gabriela Pîrlițeanu

„Trei surori. Monoloage” – disponibil gratuit pe Scena Digitală

Începând din 27 martie, timp de 48 de ore, spectacolul Trei surori. Monoloage, după A.P. Cehov, va putea fi urmărit gratuit pe platforma www.scena-digitala.ro.

Regia este semnată de Andrei și Andreea Grosu, iar distribuția reunește actorii TNRS: Raluca Iani, Ofelia Popii, Gabriela Pîrlițeanu, Ciprian Scurtea, Adrian Neacșu, Marius Turdeanu, Iustinian Turcu, Andrei Gîlcescu, Horia Fedorca, Adrian Matioc, Cendana Trifan, Diana Văcaru – Lazăr, Mariana Mihu – Plier, Mihai Coman, Viorel Rață.

Spectacol-lectură „Dona Juana” de Radu Stanca

În aceeași zi, de la ora 18:00, la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, va avea loc spectacolul-lectură Dona Juana de Radu Stanca.

Evenimentul, cu acces gratuit, propune o reinterpretare poetică a mitului lui Don Juan, dintr-o perspectivă feminină și profund reflexivă. Distribuția îi include pe Arina Ioana Trif, Vlad Robaș, Codruța Vasiu, Mihai Coman, Viorel Rață și Liviu Vlad, sub coordonarea artistică a lui Bogdan Sărătean.

Ziua Mondială a Teatrului a fost inițiată în 1961 de Institutul Internațional de Teatru ITI. Este sărbătorită anual pe 27 martie de către Centrele ITI și comunitatea internațională de teatru. Pentru a marca această ocazie sunt organizate diverse evenimente de teatru naționale și internaționale. Una dintre cele mai importante dintre acestea este difuzarea Mesajului Zilei Mondiale a Teatrului prin care, la invitația ITI, o figură de talie mondială își împărtășește reflecțiile asupra temei Teatrului și Culturii Păcii. Primul mesaj al Zilei Mondiale a Teatrului a fost scris de Jean Cocteau în 1962.

Autorul Mesajului Internațional pentru Ziua Mondială a Teatrului 2026 este actorul Willem DAFOE, actualul Director Artistic al Departamentului de Teatru de la La Biennale di Venezia, unul dintre membrii fondatori ai legendarei trupe The Wooster Group.