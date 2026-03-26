carburanții ating noi maxime: diferențe de aproape 50 de bani per litru între stațiile din sibiu
Prețurile carburanților continuă să crească în România, iar șoferii resimt tot mai puternic impactul scumpirilor.

Potrivit Peco-Online, la nivel național, benzina standard se situează în jurul valorii de 9,23 – 9,38 lei/litru, în timp ce benzina superioară ajunge la 9,90 – 10,19 lei/litru, iar motorina standard și premium variază între 9,91 – 10,84 lei/litru, în funcție de rețeaua de distribuție și localitate.

Creșterile vin pe fondul majorării prețului petrolului și a fluctuațiilor cursului valutar, ceea ce pune presiune suplimentară pe bugetele gospodăriilor.

În județul Sibiu, situația este similară, însă unele stații din municipiu și din Miercurea Sibiului înregistrează prețuri mai ridicate. Benzina standard pornește de la 9,23 lei/litru în stațiile Gazprom, iar în rețelele OMV, Mol sau Rompetrol ajunge până la 9,46 lei/litru. Pentru benzina superioară, prețurile oscilează între 9,90 și 10,19 lei/litru.

Motorina standard se situează între 9,91 și 10,28 lei/litru, în timp ce motorina premium ajunge la 10,84 lei/litru în anumite locații. Șoferii din județ resimt astfel una dintre cele mai mari presiuni asupra costurilor transportului din ultimele luni.

Benzină – evoluție 25 → 26 martie 2026

  • Standard: ieri prețurile erau între 9,15 – 9,46 lei/litru; azi sunt între 9,23 – 9,46 lei/litru.
    • Creșteri notabile: Socar (+0,08 lei/l la Str. Gheorghe Dima și Agricultorilor), Lukoil (+0,04 lei/l).
    • Stațiile OMV și Petrom au avut creșteri mai mici sau au rămas stabile.
  • Superioară: ieri prețurile erau între 9,75 – 10,75 lei/l; azi sunt între 9,90 – 10,19 lei/l.
    • Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la stațiile Socar (+0,15 – 0,18 lei/l), Mol și Lukoil (+0,15 lei/l).
    • Gazprom și Rompetrol au majorări de aproximativ +0,04 – 0,15 lei/l.

Motorină – evoluție 25 → 26 martie 2026

  • Standard: ieri între 9,82 – 10,19 lei/l; azi între 9,91 – 10,28 lei/l.
    • Creșteri constante la toate stațiile: Socar (+0,09 lei/l), Mol (+0,08 – 0,10 lei/l), Petrom (+0,07 – 0,10 lei/l), Lukoil (+0,00 – 0,08 lei/l), OMV (+0,00 – 0,09 lei/l).
  • Premium: ieri între 10,22 – 10,75 lei/l; azi între 10,47 – 10,84 lei/l.
    • Majorări generale de 0,15 – 0,22 lei/l. Cele mai mari creșteri la Rompetrol și OMV Miercurea Sibiului (+0,16 – 0,19 lei/l).

Prețurile de la stațiile din Sibiu

Benzină – Sibiu, 26 martie 2026

StațieAdresăBenzina standard (lei/litru)Benzina superioară (lei/litru)
GazpromȘtefan cel Mare nr. 137A, Sibiu9,239,96
GazpromDN 1 km 349+930, Miercurea Sibiului9,2310,00
LukoilStr. Șoseaua Alba Iulia, nr. 118, Sibiu9,259,95
LukoilSos. Alba Iulia, nr. 77B, Sibiu9,259,95
SocarStr. Agricultorilor, Sibiu9,309,90
SocarStr. Semaforului, nr. 2, Sibiu9,309,91
SocarStr. Gheorghe Dima, nr. 44, Sibiu9,309,90
SocarSos. Alba Iulia, nr. 108B, Sibiu9,329,92
PetromSos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu9,319,90
PetromCalea Surii Mari nr. 16B, Sibiu9,329,91
PetromSos. Autogării – Sos. Alba-Iulia, Sibiu9,329,91
RompetrolB-dul Vasile Milea FN, Sibiu9,3810,15
RompetrolStr. Ion Neculce, Sibiu9,3810,15
RompetrolStr. Caprioarelor Nr.1, Sibiu9,3910,15
RompetrolStr. Victoriei 40, Miercurea Sibiului9,3810,15
OMVStr. Alba Iulia 114, Sibiu9,3810,11
OMVB-dul Vasile Milea nr. 37B, Sibiu9,3810,11
OMVA1, Miercurea Sibiului9,4610,19
MolStr. Onisifor Ghibu nr. 1, Sibiu9,3810,11
MolStr. Sibiului nr. 1, Sibiu9,3810,11
MolCalea Surii Mari F.N., Sibiu9,3810,11

Motorină – Sibiu, 26 martie 2026

StațieAdresăMotorina standard (lei/litru)Motorina premium (lei/litru)
GazpromȘtefan cel Mare nr. 137A, Sibiu9,9110,47
GazpromDN 1 km 349+930, Miercurea Sibiului9,9110,47
MolStr. Onisifor Ghibu nr. 1, Sibiu9,9910,76
MolStr. Sibiului nr. 1, Sibiu9,9910,76
MolCalea Surii Mari F.N., Sibiu10,1010,76
SocarStr. Agricultorilor, Sibiu10,1110,51
SocarStr. Semaforului, nr. 2, Sibiu10,1110,51
SocarStr. Gheorghe Dima, nr. 44, Sibiu10,1110,51
SocarSos. Alba Iulia, nr. 108B, Sibiu10,1310,53
PetromSos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu10,1310,55
PetromCalea Surii Mari nr. 16B, Sibiu10,1310,55
PetromSos. Autogării – Sos. Alba-Iulia, Sibiu10,1310,55
LukoilSos. Alba Iulia, nr. 77B, Sibiu10,2210,58
LukoilStr. Șoseaua Alba Iulia, nr. 118, Sibiu10,2210,58
RompetrolB-dul Vasile Milea FN, Sibiu10,1410,74
RompetrolStr. Ion Neculce, Sibiu10,1410,74
RompetrolStr. Caprioarelor Nr.1, Sibiu10,1410,74
RompetrolStr. Victoriei 40, Miercurea Sibiului10,1410,74
OMVStr. Alba Iulia 114, Sibiu10,2010,76
OMVB-dul Vasile Milea nr. 37B, Sibiu10,2010,76
OMVA1, Miercurea Sibiului10,2810,84

