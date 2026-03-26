carburanții ating noi maxime: diferențe de aproape 50 de bani per litru între stațiile din sibiu

Prețurile carburanților continuă să crească în România, iar șoferii resimt tot mai puternic impactul scumpirilor.

Potrivit Peco-Online, la nivel național, benzina standard se situează în jurul valorii de 9,23 – 9,38 lei/litru, în timp ce benzina superioară ajunge la 9,90 – 10,19 lei/litru, iar motorina standard și premium variază între 9,91 – 10,84 lei/litru, în funcție de rețeaua de distribuție și localitate.

Creșterile vin pe fondul majorării prețului petrolului și a fluctuațiilor cursului valutar, ceea ce pune presiune suplimentară pe bugetele gospodăriilor.

În județul Sibiu, situația este similară, însă unele stații din municipiu și din Miercurea Sibiului înregistrează prețuri mai ridicate. Benzina standard pornește de la 9,23 lei/litru în stațiile Gazprom, iar în rețelele OMV, Mol sau Rompetrol ajunge până la 9,46 lei/litru. Pentru benzina superioară, prețurile oscilează între 9,90 și 10,19 lei/litru.

Motorina standard se situează între 9,91 și 10,28 lei/litru, în timp ce motorina premium ajunge la 10,84 lei/litru în anumite locații. Șoferii din județ resimt astfel una dintre cele mai mari presiuni asupra costurilor transportului din ultimele luni.

Benzină – evoluție 25 → 26 martie 2026

Standard : ieri prețurile erau între 9,15 – 9,46 lei/litru; azi sunt între 9,23 – 9,46 lei/litru. Creșteri notabile: Socar (+0,08 lei/l la Str. Gheorghe Dima și Agricultorilor), Lukoil (+0,04 lei/l). Stațiile OMV și Petrom au avut creșteri mai mici sau au rămas stabile.

Superioară : ieri prețurile erau între 9,75 – 10,75 lei/l; azi sunt între 9,90 – 10,19 lei/l. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la stațiile Socar (+0,15 – 0,18 lei/l), Mol și Lukoil (+0,15 lei/l). Gazprom și Rompetrol au majorări de aproximativ +0,04 – 0,15 lei/l.

: ieri prețurile erau între 9,75 – 10,75 lei/l; azi sunt între 9,90 – 10,19 lei/l.

Motorină – evoluție 25 → 26 martie 2026

Standard : ieri între 9,82 – 10,19 lei/l; azi între 9,91 – 10,28 lei/l. Creșteri constante la toate stațiile: Socar (+0,09 lei/l), Mol (+0,08 – 0,10 lei/l), Petrom (+0,07 – 0,10 lei/l), Lukoil (+0,00 – 0,08 lei/l), OMV (+0,00 – 0,09 lei/l).

Premium : ieri între 10,22 – 10,75 lei/l; azi între 10,47 – 10,84 lei/l. Majorări generale de 0,15 – 0,22 lei/l. Cele mai mari creșteri la Rompetrol și OMV Miercurea Sibiului (+0,16 – 0,19 lei/l).

: ieri între 10,22 – 10,75 lei/l; azi între 10,47 – 10,84 lei/l.

Prețurile de la stațiile din Sibiu

Benzină – Sibiu, 26 martie 2026

Stație Adresă Benzina standard (lei/litru) Benzina superioară (lei/litru) Gazprom Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu 9,23 9,96 Gazprom DN 1 km 349+930, Miercurea Sibiului 9,23 10,00 Lukoil Str. Șoseaua Alba Iulia, nr. 118, Sibiu 9,25 9,95 Lukoil Sos. Alba Iulia, nr. 77B, Sibiu 9,25 9,95 Socar Str. Agricultorilor, Sibiu 9,30 9,90 Socar Str. Semaforului, nr. 2, Sibiu 9,30 9,91 Socar Str. Gheorghe Dima, nr. 44, Sibiu 9,30 9,90 Socar Sos. Alba Iulia, nr. 108B, Sibiu 9,32 9,92 Petrom Sos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu 9,31 9,90 Petrom Calea Surii Mari nr. 16B, Sibiu 9,32 9,91 Petrom Sos. Autogării – Sos. Alba-Iulia, Sibiu 9,32 9,91 Rompetrol B-dul Vasile Milea FN, Sibiu 9,38 10,15 Rompetrol Str. Ion Neculce, Sibiu 9,38 10,15 Rompetrol Str. Caprioarelor Nr.1, Sibiu 9,39 10,15 Rompetrol Str. Victoriei 40, Miercurea Sibiului 9,38 10,15 OMV Str. Alba Iulia 114, Sibiu 9,38 10,11 OMV B-dul Vasile Milea nr. 37B, Sibiu 9,38 10,11 OMV A1, Miercurea Sibiului 9,46 10,19 Mol Str. Onisifor Ghibu nr. 1, Sibiu 9,38 10,11 Mol Str. Sibiului nr. 1, Sibiu 9,38 10,11 Mol Calea Surii Mari F.N., Sibiu 9,38 10,11

Motorină – Sibiu, 26 martie 2026