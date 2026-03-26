carburanții ating noi maxime: diferențe de aproape 50 de bani per litru între stațiile din sibiu

Prețurile carburanților continuă să crească în România, iar șoferii resimt tot mai puternic impactul scumpirilor.
Potrivit Peco-Online, la nivel național, benzina standard se situează în jurul valorii de 9,23 – 9,38 lei/litru, în timp ce benzina superioară ajunge la 9,90 – 10,19 lei/litru, iar motorina standard și premium variază între 9,91 – 10,84 lei/litru, în funcție de rețeaua de distribuție și localitate.
Creșterile vin pe fondul majorării prețului petrolului și a fluctuațiilor cursului valutar, ceea ce pune presiune suplimentară pe bugetele gospodăriilor.
În județul Sibiu, situația este similară, însă unele stații din municipiu și din Miercurea Sibiului înregistrează prețuri mai ridicate. Benzina standard pornește de la 9,23 lei/litru în stațiile Gazprom, iar în rețelele OMV, Mol sau Rompetrol ajunge până la 9,46 lei/litru. Pentru benzina superioară, prețurile oscilează între 9,90 și 10,19 lei/litru.
Motorina standard se situează între 9,91 și 10,28 lei/litru, în timp ce motorina premium ajunge la 10,84 lei/litru în anumite locații. Șoferii din județ resimt astfel una dintre cele mai mari presiuni asupra costurilor transportului din ultimele luni.
Benzină – evoluție 25 → 26 martie 2026
- Standard: ieri prețurile erau între 9,15 – 9,46 lei/litru; azi sunt între 9,23 – 9,46 lei/litru.
- Creșteri notabile: Socar (+0,08 lei/l la Str. Gheorghe Dima și Agricultorilor), Lukoil (+0,04 lei/l).
- Stațiile OMV și Petrom au avut creșteri mai mici sau au rămas stabile.
- Superioară: ieri prețurile erau între 9,75 – 10,75 lei/l; azi sunt între 9,90 – 10,19 lei/l.
- Cele mai mari creșteri s-au înregistrat la stațiile Socar (+0,15 – 0,18 lei/l), Mol și Lukoil (+0,15 lei/l).
- Gazprom și Rompetrol au majorări de aproximativ +0,04 – 0,15 lei/l.
Motorină – evoluție 25 → 26 martie 2026
- Standard: ieri între 9,82 – 10,19 lei/l; azi între 9,91 – 10,28 lei/l.
- Creșteri constante la toate stațiile: Socar (+0,09 lei/l), Mol (+0,08 – 0,10 lei/l), Petrom (+0,07 – 0,10 lei/l), Lukoil (+0,00 – 0,08 lei/l), OMV (+0,00 – 0,09 lei/l).
- Premium: ieri între 10,22 – 10,75 lei/l; azi între 10,47 – 10,84 lei/l.
- Majorări generale de 0,15 – 0,22 lei/l. Cele mai mari creșteri la Rompetrol și OMV Miercurea Sibiului (+0,16 – 0,19 lei/l).
Prețurile de la stațiile din Sibiu
Benzină – Sibiu, 26 martie 2026
|Stație
|Adresă
|Benzina standard (lei/litru)
|Benzina superioară (lei/litru)
|Gazprom
|Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu
|9,23
|9,96
|Gazprom
|DN 1 km 349+930, Miercurea Sibiului
|9,23
|10,00
|Lukoil
|Str. Șoseaua Alba Iulia, nr. 118, Sibiu
|9,25
|9,95
|Lukoil
|Sos. Alba Iulia, nr. 77B, Sibiu
|9,25
|9,95
|Socar
|Str. Agricultorilor, Sibiu
|9,30
|9,90
|Socar
|Str. Semaforului, nr. 2, Sibiu
|9,30
|9,91
|Socar
|Str. Gheorghe Dima, nr. 44, Sibiu
|9,30
|9,90
|Socar
|Sos. Alba Iulia, nr. 108B, Sibiu
|9,32
|9,92
|Petrom
|Sos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu
|9,31
|9,90
|Petrom
|Calea Surii Mari nr. 16B, Sibiu
|9,32
|9,91
|Petrom
|Sos. Autogării – Sos. Alba-Iulia, Sibiu
|9,32
|9,91
|Rompetrol
|B-dul Vasile Milea FN, Sibiu
|9,38
|10,15
|Rompetrol
|Str. Ion Neculce, Sibiu
|9,38
|10,15
|Rompetrol
|Str. Caprioarelor Nr.1, Sibiu
|9,39
|10,15
|Rompetrol
|Str. Victoriei 40, Miercurea Sibiului
|9,38
|10,15
|OMV
|Str. Alba Iulia 114, Sibiu
|9,38
|10,11
|OMV
|B-dul Vasile Milea nr. 37B, Sibiu
|9,38
|10,11
|OMV
|A1, Miercurea Sibiului
|9,46
|10,19
|Mol
|Str. Onisifor Ghibu nr. 1, Sibiu
|9,38
|10,11
|Mol
|Str. Sibiului nr. 1, Sibiu
|9,38
|10,11
|Mol
|Calea Surii Mari F.N., Sibiu
|9,38
|10,11
Motorină – Sibiu, 26 martie 2026
|Stație
|Adresă
|Motorina standard (lei/litru)
|Motorina premium (lei/litru)
|Gazprom
|Ștefan cel Mare nr. 137A, Sibiu
|9,91
|10,47
|Gazprom
|DN 1 km 349+930, Miercurea Sibiului
|9,91
|10,47
|Mol
|Str. Onisifor Ghibu nr. 1, Sibiu
|9,99
|10,76
|Mol
|Str. Sibiului nr. 1, Sibiu
|9,99
|10,76
|Mol
|Calea Surii Mari F.N., Sibiu
|10,10
|10,76
|Socar
|Str. Agricultorilor, Sibiu
|10,11
|10,51
|Socar
|Str. Semaforului, nr. 2, Sibiu
|10,11
|10,51
|Socar
|Str. Gheorghe Dima, nr. 44, Sibiu
|10,11
|10,51
|Socar
|Sos. Alba Iulia, nr. 108B, Sibiu
|10,13
|10,53
|Petrom
|Sos. Alba Iulia nr. 49, Sibiu
|10,13
|10,55
|Petrom
|Calea Surii Mari nr. 16B, Sibiu
|10,13
|10,55
|Petrom
|Sos. Autogării – Sos. Alba-Iulia, Sibiu
|10,13
|10,55
|Lukoil
|Sos. Alba Iulia, nr. 77B, Sibiu
|10,22
|10,58
|Lukoil
|Str. Șoseaua Alba Iulia, nr. 118, Sibiu
|10,22
|10,58
|Rompetrol
|B-dul Vasile Milea FN, Sibiu
|10,14
|10,74
|Rompetrol
|Str. Ion Neculce, Sibiu
|10,14
|10,74
|Rompetrol
|Str. Caprioarelor Nr.1, Sibiu
|10,14
|10,74
|Rompetrol
|Str. Victoriei 40, Miercurea Sibiului
|10,14
|10,74
|OMV
|Str. Alba Iulia 114, Sibiu
|10,20
|10,76
|OMV
|B-dul Vasile Milea nr. 37B, Sibiu
|10,20
|10,76
|OMV
|A1, Miercurea Sibiului
|10,28
|10,84
Ultima oră
- Carburanții ating noi maxime: diferențe de aproape 50 de bani per litru între stațiile din Sibiu acum 21 de minute
- Incident între controlori și un călător dintr-un autobuz Tursib: validatorul de bilete, “vinovatul” principal acum 2 ore
- Răsturnare în cazul Kreiner: „preșul” cu care ar fi fost sufocat afaceristul sibian, a dispărut ca probă la dosar / video acum 2 ore
- S-a anunțat lotul României pentru duelul cu Turcia: ce a decis Lucescu legat de sibienii Ciubotaru și Căbuz acum 2 ore
- S-a schimbat prognoza meteo: vin ploile în weekend și chiar și ninsori acum 2 ore