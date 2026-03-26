clădire veche de aproape 140 de ani din sibiu intră în modernizare: se caută proiectant

Consiliul Județean Sibiu a lansat procedura de achiziție pentru servicii de proiectare în vederea realizării lucrărilor de consolidare seismică, eficientizare energetică și modernizare a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu.

Anunțul a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), iar valoarea estimată a contractului se ridică la 549.978,09 lei, fără TVA. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 20 aprilie 2025.

Pentru acest proiect, Consiliul Județean Sibiu a obținut o finanțare semnificativă, în valoare de 41,5 milioane de lei, din partea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Clădirea în care funcționează Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu este situată în Parcul Astra și datează din anul 1886. În prezent, instituția oferă sprijin educațional pentru aproximativ 130 de copii cu cerințe educaționale speciale.

Investiția are ca scop îmbunătățirea condițiilor de studiu, creșterea siguranței la cutremur și reducerea consumului de energie, contribuind totodată la modernizarea infrastructurii educaționale dedicate copiilor cu nevoi speciale.