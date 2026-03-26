consilierul local adrian bibu cere curățenie de primăvară „ca la summit-ul din 2019” în sibiu / video

Sibiul este un oraș curat, dar mereu este loc de mai bine, este concluzia consilierului local Adrian Bibu (PNL), care a propus în ședința din 26 martie să se organizeze o curățenie de primăvară ca cea premergătoare Summitului UE din anul 2019.

În primăvara anului 2019, pregătirile erau în toi pentru organizarea Summitului UE de la Sibiu. Înainte de venirea oaspeților de seamă, șefi de stat și de guvern, orașul a fost curățat ca la carte: s-a zugrăvit, s-au revopsit stâlpii, s-au curățat zidurile cetății și chiar s-au spălat trotuarele și străzile cu pompa cu presiune.

Citește și: Centrul Sibiului spălat cu pompa ca la spălătoriile auto pentru Summit-ul UE

O astfel de curățenie, în detaliu, vrea consilierul Adrian Bibu să se facă și în această primăvară. El a propus ca graffitiurile de pe clădirile din centrul istoric să fie șterse, stâlpii să fie eliberați de afișe și revopsiți, iar străzile din cartiere să fie spălate după un program bine stabilit.

„Nu vreau să spun că nu se face curățenie, departe de mine, dar vreau să atrag atenția asupra unor lucruri, pe care poate le introducem într-o procedură și poate găsim o soluție să se facă mai bine. Sunt niște subiecte pe care le-am mai adus în discuție și anul trecut, primul este cel referitor la graffiti-ul de pe clădirile din centrul orașului. Mă gândesc că poate găsim o soluție să facem un fond special sau să găsim o soluție astfel încât să ștergem graffiti-ul de pe aceste clădiri. Cred că este un lucru foarte important pentru turismul din centrul Sibiului. Țin să menționez că am venit cu această intervenție pentru că îmi amintesc că la Summitul din 2019, organizat aici la Sibiu, a fost acea curățenie generală, pe care și-o face orice gospodar. Atunci știu că s-au vopsit stâlpii, s-a făcut o curățenie generală, ca la carte. În continuare se face curățenie.

Acum ajungem și la mașinile care spală străzile. Aceste mașini vin, spală și unde sunt mașini parcate, spală pe lângă ele. Mă gândesc dacă am putea face un program, pe cartiere, pe străzi, și să anunțăm populația în acele zile că facem curat, iar dacă o parte din persoane nu își mută aceste mașini, să le ridicăm cu mașina de ridicări, iar pe urmă să le punem la loc. Încă un lucru pe care aș vrea să îl semnalez, sunt acele afișe care se lipesc pe stâlpii din oraș și care cred că ar trebui curățați, la fel cum s-au curățat și la Summitul din 2019”, a spus Adrian Bibu, consilier local.