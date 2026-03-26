corespondență de la istanbul de la turcia - românia: suporterii noștri au primit cele mai rele locuri pe stadion! avem zeci de sibieni la meci!

Mai mulți fani sibieni susțin naționala României la Istanbul, la semifinala ”barajului” pentru Mondial, cu Turcia, care se dispută joi seară, de la ora 19,00, în direct pe Prima TV.

Printre fanii veniți direct de la Sibiu pentru a susține Echipa Națională este și redactorul-șef al Orei de Sibiu, Dragoș Popescu, care oferă cele mai noi amănunte, chiar de la fața locului.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Update Ora 18.00: Fanii României au cele mai proaste locuri. Sunt efectiv ținuți ca într-un țarc!

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Peste 3000 de fani români au plecat grupat spre Besiktas Park. Sibienii sunt optimiști și cred că naționala lui Lucescu va câștiga diseară cu 2-1. O familie de sibieni a găsit doar bilete la negru și a plătit 500 euro pentru fiecare tichet.

Update, Ora 17,35: E coadă la intrarea în stadionul lui Besiktas. Foțele de ordine fac controlol corporal la sânge. Fanii României au voie să meargă doar pe un singur traseu

Dacă învinge în Turcia, România va juca finala pentru calificare la Mondial, contra Slovaciei/Kosovo, pe 31 martie 2026.

Update, Ora 17.30: La meci e și primarul Clujului, care stă în galerie. Emil Boc anunță că România bate cu 2-1. SuperGigi de la Superbet e și el prezent și de obicei nu dă greș la pronosticuri. Anunță și el calificarea ”tricolorilor”

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Update, Ora 16.30: Mircea Lucescu a anunțat echipa de start a României: I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, V. Dragomir – Man, I. Hagi, Mihăilă – Bîrligea

Update, Ora 16,00: Președintele lui FC Hermannstadt, Daniel Niculae este în studioul Digi Sport pentru a doua zi la rând și prefațează meciul României din Turcia

Update, Ora 14.00: Fostul internațional Adrian Mutu a venit la Istanbul cu o cursă low-cost, după ce nu a mai prins locuri la Turkish Airlines. Mutu a fost în discuții cu FC Hermannstadt după plecarea lui Marius Măldărășanu, dar la echipă a ajuns Dorinel Munteanu.

Ora 13.00: Dorinel Munteanu, antrenorul lui FC Hermannstadt intervine telefonic la Digi Sport. “Totul este posibil, trebuie doar să credem în noi. Aș vrea să le transmit un gând bun jucătorilor noștri. Este momentul adevărului. Nu mai contează atmosfera, lotul turcilor, absențele noastre. Contează cine sunt cei care intră în meci și să se gândească la victorie. Totul este posibil, trebuie doar să credem în noi” a spus Dorinel Munteanu

Ora 12.00: Mircea Lucescu anunță lotul de 23 de jucători pentru meci. Fundașul stânga de la FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru nu a prins lotul. La fel, sibianul Cătălin Căbuz va sta tot în tribună.