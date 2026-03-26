cursuri pentru funcționarii sibieni: achiziția de alimente pentru instituții publice

Pe scurt: WWF România a adus la Sibiu soluții pentru achiziții publice verzi, iar funcționarii locali au discutat despre provocările și oportunitățile de a aduce produse sănătoase locale în instituțiile publice.

World Wide Fund for Nature România a organizat marți, 24 martie 2026, la sediul Primăriei Sibiu, un curs dedicat achizițiilor publice verzi.

Potrivit Primăriei Sibiu, evenimentul s-a adresat funcționarilor care gestionează achizițiile de alimente pentru școli, spitale și cantine sociale.

La curs au participat reprezentanți ai Direcției Investiții din cadrul Primăriei Sibiu, ai Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, ai Direcției de Asistență Socială, ai SC Piețe SA, ai Spitalului Clinic de Pediatrie și ai Spitalului Municipal Sibiu.

Discuțiile s-au concentrat pe modalitățile prin care produsele locale sănătoase pot fi integrate în alimentația oferită beneficiarilor acestor instituții. Echipa WWF a notat principalele dificultăți cu care se confruntă responsabilii cu achizițiile în implementarea achizițiilor publice verzi și a anunțat că va căuta soluții creative, inclusiv prin lobby pentru modificări legislative.

Următorul pas anunțat de WWF România este o întâlnire cu producătorii locali din zona Sibiului, pentru a facilita accesul acestora la procedurile de achiziții publice și pentru a susține dezvoltarea pieței locale de produse sănătoase.

