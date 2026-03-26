doar patru elevi au ratat simularea la limba maternă pentru bacalaureat în județul sibiu

Joi, 26 martie, între orele 9:00 și 12:00, în toate unitățile de învățământ cu predare în limba maternă din județul Sibiu, a avut loc simularea probei de limba și literatura maternă din cadrul examenului de Bacalaureat 2026.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, organizarea simulării s-a desfășurat fără probleme, toate unitățile de învățământ cu clase liceale pentru minorități putând accesa, multiplica și distribui subiectele la timp.

Dintre cei 264 de elevi care puteau susține simularea probei E.b) a examenului de Bacalaureat, au fost prezenți 260 de elevi (98,48%), iar 4 elevi (1,52%) au absentat. Nu au fost raportate cazuri de elevi eliminați.

Rezultatele simulării vor fi comunicate pe 3 aprilie 2026.