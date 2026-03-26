dronă militară prăbușită în românia: rămășițele au fost localizate

Pe scurt: O dronă militară a ajuns pe teritoriul României după atacurile rusești asupra Ucrainei. Autoritățile au intervenit rapid, iar localnicii au fost alertați prin RO-ALERT.

O dronă militară a pătruns aproximativ 4 kilometri în spațiul aerian al României și s-a prăbușit în apropierea localității Parcheș, în județul Tulcea, în noaptea de miercuri spre joi, 26 martie 2026.

Potrivit Agerpres, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că drona a fost deviată de sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei, în contextul unui nou val de atacuri cu drone lansate de Federația Rusă asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România.

Atacurile rusești au avut loc în zona de nord a județului Tulcea, iar la ora 00:16, două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru a monitoriza situația aeriană. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), iar la ora 00:35 a fost transmis un mesaj RO-ALERT către populația din nordul județului Tulcea, avertizând asupra riscului de cădere a unor obiecte din spațiul aerian.

Conform MApN, s-a prăbușit imediat după miezul nopții

Conform MApN, la ora 00:44, drona deviată a pătruns pe teritoriul României, zburând aproximativ 4 kilometri înainte de a se prăbuși la 2 kilometri de localitatea Parcheș, într-o zonă nelocuită. La fața locului au fost trimise o autospecială IGSU și echipe ale MApN, care au descoperit o porțiune de vegetație arsă și resturi de dronă. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Zona a fost imediat securizată, iar echipe specializate ale MApN și Serviciului Român de Informații urmează să efectueze cercetări suplimentare pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. În noaptea de miercuri spre joi, cel puțin zece persoane au apelat numărul unic de urgență 112 pentru a solicita informații despre zgomotele puternice produse de atacurile din Ucraina, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Delta.

Purtătorul de cuvânt al ISU Delta, Daniel Năstase, a declarat că apelanții au semnalat zgomote intense și au dorit să afle cauza acestora. Populația din nordul județului Tulcea a primit, în jurul orei 00:30, un nou mesaj de alertă extremă, în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina. În mesaj, oamenii au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au primit recomandări pentru autoprotecție.

Acest incident se înscrie într-o serie de evenimente similare care au avut loc în zona de graniță, pe fondul intensificării atacurilor cu drone asupra teritoriului ucrainean. Autoritățile române continuă să monitorizeze cu atenție situația de la frontieră și să informeze populația cu privire la orice risc potențial.