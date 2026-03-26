excelență la sibiu: junii sibiului și muzeul astra, premiați la bucurești. daniela cîmpean: „suntem mândri că sunteți de-ai noștri!”

Ședința Consiliului Județean Sibiu din luna martie a debutat într-o notă festivă. Președinta Daniela Cîmpean a ținut să felicite public managerii a două instituții emblematice, Silvia Macrea și Ciprian Ștefan, proaspăt întorși din Capitală cu distincții de prestigiu care reconfirmă statutul Sibiului de pol cultural național.

Silvia Macrea, managerul Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului”, a adus în fața consilierilor județeni Premiul de Excelență în folclor, acordat de Uniunea Compozitorilor și Interpreților din România în cadrul unei gale desfășurate la Ateneul Român.

„În urmă cu două zile, ansamblul profesionist din Dealul Junii Sibiului a fost decorat într-o Gală de excelență în cadrul Ateneului Român. O gală organizată de Uniunea Compozitorilor și Interpreților și a Muzicienilor din România, unde am obținut Premiul de Excelență în folclor.

Am dedicat într-adevăr acest premiu tuturor generațiilor de Junii Sibiului — interpreți, soliști vocali, soliști instrumentiști și dansatori care peste opt decenii au scris atât de frumos o poveste a cântecului și jocului popular românesc.”, a declarat Silvia Macrea.

Muzeul ASTRA, în top 3 muzee etnografice din Europa

Managerul Muzeului ASTRA a explicat importanța colaborării dintre instituții și factorul decizional, subliniind poziția de top a muzeului la nivel european:

„Aseară, la Palatul Parlamentului, în cadrul Galei România ești tu, Muzeul Astra a primit o diplomă de excelență pentru modul în care se implică activ în ceea ce înseamnă dezvoltare rurală. Sunt total de acord cu Silvia. În arhitectura unei societăți există factor decizional și există instituții, iar ce se întâmplă la Sibiu trebuie exportat în toată țara și mai sus, chiar în Guvernul României, pentru că la Sibiu cultura dezvoltă și nu dezvoltă doar verbal, ci și faptic.

Dacă în viitor dorim să avem valori identitare cu adevărat, trebuie să gândim inclusiv la componenta economică. Și strategia implementată aici, la Sibiu, duce în această direcție.

În numele colegilor de la Muzeul Astra, vă mulțumesc tuturor, pentru că fără să fim o echipă, nu am fi putut să ducem Muzeul Astra unde este acum. Suntem în momentul de față în top trei muzee cu profil etnografic din Europa și asta ni se și vi se datorează.”