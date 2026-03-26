incident între controlori și un călător dintr-un autobuz tursib: validatorul de bilete, “vinovatul” principal

Un tânăr din Sibiu susține că a avut, marți, o experiență neplăcută în timpul unui control desfășurat într-un autobuz metropolitan Tursib. Reprezentanții companiei spun însă că a fost vorba despre o neînțelegere, posibil cauzată de probleme de semnal.

Adrian povestește că se afla, marți, în autobuzul de pe linia 581, pe traseul dintre stația Măgurii din Cisnădie și cartierul Arhitecților, unde și-a plătit călătoria cu telefonul mobil. „Am urcat în autobuz și am plătit cu cardul de pe telefon la compostor. A apărut acolo 5 lei achitat, cu verde”, a declarat acesta.

În timpul controlului, aparatele nu ar mai fi indicat validarea biletului. „A venit controlorul la mine, am apropiat telefonul de aparatul lui, dar nu apărea nimic. M-a pus să pun telefonul din nou la aparatul din autobuz și a apărut cu roșu «card nevalidat»”, a spus tânărul. El afirmă că situația l-a afectat și că nu a știut cum să dovedească plata. „Tot spuneam că am plătit, pentru că îmi apăruse cu verde, dar nu știam cum să dovedesc. Mă apucase panica”, a adăugat tânărul.

După câteva minute, Adrian spune că a găsit tranzacția în istoricul telefonului. „Nu era vina mea, ci a aparatelor, iar eu aveam dovada în telefon”, a precizat el.

Tânărul susține că interacțiunea cu inspectorii a fost tensionată și că s-a simțit intimidat. „Toată lumea se uita la noi. Le-am cerut legitimațiile ca să le aflu numele și să pot face plângere, dar au râs”, a afirmat acesta. El spune că a depus ulterior o sesizare online.

Tursib: „De multe ori, persoane fără bilet susțin că au plătit”

Reprezentanții Tursib au transmis că, în momentul verificării, călătorul nu a putut prezenta inițial dovada plății. „Unul dintre călători nu a putut face dovada faptului că a achiziţionat un bilet în valoare de 5 lei”, a transmis purtătorul de cuvânt al companiei.

Operatorul explică faptul că astfel de situații pot apărea din cauza lipsei semnalului de internet. „Toate tranzacţiile de achiziţie a titlurilor de călătorie au nevoie de semnal constant. Există zone în care semnalul dispare sau nu permite actualizarea în timp real și se pot crea neînţelegeri”, au precizat reprezentanții Tursib.

Potrivit companiei, verificările ulterioare au clarificat situația. „Inspectorii au avut disponibilitatea de a aştepta şi a face verificări ulterioare, iar în acest caz s-a dovedit că călătorul avea dreptate”, au mai transmis aceștia.

Reprezentanții Tursib subliniază că astfel de situații sunt dificile și pentru personalul de control. „De multe ori, persoane fără bilet susțin că au plătit, iar ulterior se dovedește că nu este adevărat”, au arătat aceștia.

Compania își exprimă regretul pentru incident și transmite că își cere scuze dacă situația a creat disconfort călătorului.