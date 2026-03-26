mesajul lui dorinel munteanu înainte de turcia - românia. ”fără frică!”

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Dorinel Munteanu îi sfătuiește pe ”tricolori” să joace cu multă încredere la Istanbul, în ”barajul” cu Turcia.

Tehnicianul sibienilor le cere jucătorilor de la națională să joace pe Besiktas Park cu mult curaj. ”Fără frică, cu multă încredere! Dumnezeu ne va ajuta să ne calificăm” a fost mesajul antrenorului de la FC Hermannstadt, postat pe pagina oficială a clubului.

Dorinel Munteanu are cele mai multe selecții din istorie, bifând 134 de meciuri și 16 goluri la naționala României. “Totul este posibil, trebuie doar să credem în noi. Aș vrea să le transmit un gând bun jucătorilor noștri. Este momentul adevărului. Nu mai contează atmosfera, lotul turcilor, absențele noastre. Contează cine sunt cei care intră în meci și să se gândească la victorie. Totul este posibil, trebuie doar să credem în noi. Sigur, prima șansă o au turcii, dar nu trebuie să avem frică sau reținere. Domnul Mircea Lucescu are în cap ceea ce trebuie să facă și cum ar trebui să jucăm. Sunt unele absențe, dar totul este pregătit” ” a mai spus Dorinel Munteanu la Digi Sport.

Semifinala barajului pentru accederea la Mondial, Turcia – România este programată joi, 26 martie, de la ora 19:00 și va fi televizată în direct de Prima TV.

Echipă probabilă România: I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, V. Dragomir – Man, I. Hagi, Mihăilă – Bîrligea