mitropolitul ardealului a sfințit icoanele bisericii „buna vestire” din sibiu / foto

Sărbătoare deosebită pentru credincioșii sibieni la Biserica „Buna Vestire”, cunoscută și sub numele de „Biserica din Groapă”, care și-a cinstit hramul printr-o slujbă arhierească oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Evenimentul a fost marcat de săvârșirea Sfintei Liturghii în prezența unui sobor de preoți și diaconi, dar și de sfințirea icoanelor restaurate ale iconostasului.

Potrivit site-ului Mitropolia-Ardealului, numeroși credincioși au participat la slujba religioasă, alături de reprezentanți ai autorităților locale, profesori universitari, cadre militare și alți invitați. Din soborul slujitor au făcut parte pr. Ciprian Cândea, consilier administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, pr. Petru Madina, consilier economic eparhial, pr. Liviu-Iulian Tarcău, consilier pentru misiune, pr. Nicolae Cătălin Mirişan, inspector eparhial, pr. Ioan Coșa, protopop de Sibiu, precum și alți preoți ai bisericii și invitați.

În cadrul predicii, ierarhul a vorbit despre semnificația praznicului Bunei Vestiri și despre rolul icoanelor în viața spirituală a credincioșilor.

„Maica Domnului este ocrotitoarea acestei biserici. Dumnezeu a rânduit-o pe Fecioara Maria să fie pârga creaturilor, iar prin vestirea pe care îngerul o aduce Maicii Preacurate începe lucrarea de mântuire, se împlinește ceea ce spune în troparul praznicului de astăzi: «arătarea tainei celei din veac». Taina aceasta a răscumpărării a fost prevăzută în planul cel veșnic al lui Dumnezeu. Ceea ce a promis primilor oameni care au încălcat unica poruncă, că va trimite un Răscumpărător, s-a împlinit acum. (…) Orice icoană nu are doar valoarea pe care o stabilim noi prin vechime sau prin valoarea artistică, ci are valoare în momentul în care cinstești chipul reprezentat în icoană. (…) Icoana este locul unei prezențe harice, spune Sfântul Ioan Damaschin. Când ne rugăm în genunchi în faţa unei icoane se realizează o comuniunea între noi și Dumnezeu. Ne rugăm cu lacrimi, cerem fără să-L acuzăm sau să-L învinuim pe Dumnezeu că nu ne-a dat la vreme potrivită cea ce am cerut, fără să-L întrebăm de ce ne-a dat boala, de ce ne-a dat suferința, ci din contră, recunoscând slăbiciunea noastră, nimicnicia noastră, cerem ajutor și ajutorul se revarsă asupra noastră din belșug. (…) Icoanele acestea care au fost restaurate le-am sfințit acum, am invocat harul Duhului Sfânt asupra lor. Când intrăm în biserică, de la ușă privim spre altar, pentru că de la ușa altarului primim Hrana cerească, Pâinea cea cerească și Paharul vieții. Dar privim şi spre mijloacele prin care sunt conectate la sursa centrală care este dumnezeirea, puterea dumnezeiască. Chiar deasupra Altarului este Maica Preacurată orantă, care se roagă. Ea mijlocește, ea se roagă pentru ca ofranda pe care o aducem noi și o punem pe Altar să fie primită de Fiul Său în Ceruri”, a subliniat ierarhul.

Lucrări finalizate

Procesul de restaurare a icoanelor de pe iconostas, realizat în cadrul Centrului de Restaurare al Arhiepiscopiei Sibiului, a fost evidențiat de lect. univ. dr. Ioan Ovidiu Abrudan, cadru didactic al Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Șaguna” din Sibiu.

„Este meritul, în primul rând, al Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurenţiu care a binecuvântat această lucrare, strădania preoților parohi, contribuția inimoasă a credincioșilor, de a fi salvat prin măiestria artiștilor restauratori această mărturie a trecutului nostru și dovadă a locului pe care îl merităm și îl meritam dintotdeauna în Transilvania”, a spus lect. univ. dr. Ioan Ovidiu Abrudan.

La rândul său, pr. Petru Madina a transmis mulțumiri pentru momentul deosebit trăit de comunitate.

„Mulțumim lui Dumnezeu pentru că s-a împlinit a treia oară această bucurie pentru comunitatea noastră, pentru parohia noastră. Prima dată a fost când s-a târnosit Sfânta Masă, a doua când s-a sfințit biserica, după ce s-au făcut reparații capitale, iar acest moment de acum, al treilea, prin binecuvântarea și sfințirea iconostasului, când s-a încununat o activitate pentru biserica noastră. Mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurenţiu pentru că a fost în mijlocul nostru și pentru că de câte ori l-am invitat a venit cu mult drag. Am simțit că vine cu mult drag în mijlocul nostru și că ne este apropiat sufletește și noi rămânem în continuare fiii săi duhovnicești. Mulțumim și dumneavoastră, celor care ați făcut ca să se întâmple aceste evenimente amintite și mai ales cel de astăzi, pentru dragostea dumneavoastră, pentru jertfa dumneavoastră, pentru iubirea dumneavoastră, pe care ați arătat-o și o arătați în continuare pentru biserica noastră, dar mai ales pentru Bunul Dumnezeu și Maica Domnului”, a spus pr. Petru Madina.

Tradiție și continuitate spirituală

Preotul pensionar Constantin Mitea a amintit de legătura istorică a comunității cu Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, evocând un moment similar petrecut în urmă cu aproape două secole.

„Acolo unde ierarhul este prezent și slujește plenitudinea harului Sfântului Duh se revarsă din plin peste toți și peste toate. Comunitatea acestui cartier s-a bucurat de înrâurirea Duhului Sfânt în 1856, în zi de Buna Vestire, când aici a slujit marele ierarh Andrei Șaguna. Astăzi, aceeași înrâurire, după 170 de ani, am primit-o cu toții, avându-l în preajma noastră pe Înaltpreasfințitul Părintele nostru Mitropolit Laurenţiu. Ne-am bucurat din plin și ne vom bucura mereu, mai ales că racla cu moaștele marelui Sfânt Mitropolit noi o avem mereu în laboratorul nostru spiritual aici, în biserica noastră dragă”, a spus pr. Constantin Mitea.

Distincții pentru cei care au sprijinit lucrările de restaurare

La finalul slujbei, ierarhul a oferit distincții celor care au sprijinit lucrările de restaurare ale iconostasului. Ordinul ctitoricesc „Mitropolit Ioan Mețianu” pentru laici a fost acordat lect. univ. dr. Ioan Ovidiu Abrudan, iar Ordinul „Sfânta Anastasia Șaguna” a fost oferit doamnelor Maria Modi, Cristina Maria Dăneasă, Elisabeta Maria Toader, Maria Jibleanu și Antonela Giurgiu. De asemenea, mai mulți binefăcători au primit acte de cinstire.

