o nouă propunere pentru „intersecția morții” din sibiu: primăria să preia drumul și să facă un giratoriu / video

Consilierul local Adrian Bibu (PNL) a readus în discuție, în ședința Consiliului Local din 26 martie, nevoia amenajării unui sens giratoriu în „intersecția morții” din Sibiu, aflată în zona de vest a orașului. În trecut, problema a fost analizată de Poliția Rutieră, dar și de CNAIR, dar nu s-a luat nicio măsură concretă pentru creșterea gradului de siguranță în trafic.

Intersecția dintre Calea Șurii Mici, strada Salzburg și drumul către Rusciori a fost denumită de sibieni drept „intersecția morții”, din cauza numărului mare de accidente fatale ce au avut loc, în ultimii ani, acolo. Autoritățile par a fi neputincioase în fața acestei probleme și, din cauza birocrației, realizarea unui sens giratoriu în zonă este extrem de dificilă. În anul 2023, poliția cerea urgentarea demersurilor pentru creșterea gradului de siguranță în trafic, iar reprezentanții CNAIR spuneau că reamenajarea intersecției de pe DN7H cade în sarcina autorităților locale. DRDP Brașov menționa atunci că giratoriul poate fi făcut de Consiliul Județean, odată cu construcția Variantei de Ocolire Sud a muncipiului Sibiu.

Anii au trecut, iar intersecția a rămas neschimbată. În ședința ordinară de joi a Consiliului Local, Adrian Bibu, care este și administratorul public al județului Sibiu, a adus în discuție posiblitatea preluării de către municipiul Sibiu a drumului astfel încât să amenajeze un sens giratoriu.

„Pe strada Salzburg din zona de vest, în intersecția cu Calea Șurii Mici, știm că în 2021 a fost un accident mortal în care au murit pe loc 4 persoane. Totodată, în octombrie 2023, 23 de persoane au fost implicat într-un accident în zonă, iar în noiembrie 2023, un buldoexcavator a lovit un autoturism, iar persoana din mașină a rămas încarcerată. Știu că acel drum aparține de drumurile naționale, dar vin în atenția dumneavoastră cu o propunere de a analiza acest subiect, pentru că Sibiu a crescut și a putut face investiții cu banii adunați din zona de vest, vorbim de milioane de euro (…) Am rugămintea să analizăm posibilitatea de a lua drumul la municipiu, iar cu o investiție minimă am putea face un sens giratoriu, la strada Monaco, cât și pe Calea Șurii Mici, unde vom avea mii de apartamente și mii de cotizanți la buget, să asigurăm siguranța acestor cetățeni”, a precizat Adrian Bibu.

Nici primarul Astrid Fodor, nici ceilalți aleși locali, nu au intrat în discuție.