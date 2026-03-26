primul caz uman de gripă aviară h9n2 din europa, confirmat în italia

Pe scurt: Un caz rar de gripă aviară H9N2 a fost depistat la un pacient din Lombardia, fără transmitere între oameni. Vezi ce spun autoritățile despre riscuri.

Italia a raportat primul caz uman de gripă aviară H9N2 din Europa, la o persoană care a sosit din afara continentului.

Pacientul este internat în izolare într-un spital din Lombardia și primește tratament medical, potrivit Mediafax. Acesta avea afecțiuni medicale preexistente la momentul internării. Ministerul Sănătății din Italia a anunțat că toate verificările necesare au fost efectuate rapid, iar autoritățile monitorizează situația.

Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), riscul pentru populația din Uniunea Europeană este evaluat ca fiind foarte scăzut. Până la acest moment, nu a fost identificată transmitere de la om la om.

195 de cazuri umane de H9N2 raportate la nivel mondial din 1998

Din 1998 până la 27 februarie 2026, la nivel mondial au fost raportate 195 de cazuri umane de gripă aviară A(H9N2). Zece țări din Asia și Africa au semnalat astfel de infecții, însă nu au existat focare sau transmitere interumană, potrivit datelor ECDC.

Infecția cu virusul H9N2 apare cel mai frecvent prin contact direct cu păsări infectate sau cu medii contaminate. ECDC precizează că apariția unor cazuri sporadice nu este neașteptată în regiunile unde virusul circulă la păsări.

Între 29 noiembrie 2025 și 27 februarie 2026, la nivel mondial au fost raportate zece cazuri de gripă aviară la oameni. Niciunul dintre aceste cazuri nu a fost fatal.

Opt cazuri de A(H9N2) și unul de A(H10N3) au fost înregistrate în China, iar Cambodgia a raportat un caz de A(H5N1).

Specialiștii subliniază că nu există dovezi de transmitere interumană pentru aceste tulpini, iar riscul pentru populația generală rămâne foarte scăzut.