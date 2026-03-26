raluca turcan anunță că legea femicidului pleacă la promulgare. 60 de femei ucise de parteneri în ultimul an în românia

Pe scurt: O nouă lege recunoaște femicidul ca formă extremă de violență bazată pe gen. România va colecta anual date despre aceste crime și va proteja mai bine victimele și copiii rămași în urmă.

Un număr alarmant de 60 de femei au fost ucise într-un singur an în România, cele mai multe dintre ele fiind victime ale celor care ar fi trebuit să le protejeze – parteneri, soți sau membri ai familiei.

Aceste femei erau fiice, mame, surori, iar tragediile lor nu mai pot fi tratate ca simple știri de la ora 5, ci ca un fenomen grav: femicidul.

Potrivit Deputatului de Sibiu, Raluca Turcan, Parlamentul a votat miercuri, 25 martie, legea privind prevenirea și combaterea femicidului, urmând ca aceasta să fie promulgată. Este pentru prima dată când femicidul este definit juridic în România ca o formă extremă de violență bazată pe gen.

Legea prevede colectarea anuală de date clare despre cazurile de femicid, pentru a putea înțelege și preveni aceste tragedii. De asemenea, sunt întărite sancțiunile pentru violențele care preced crima, iar copiii rămași fără mamă în urma acestor fapte vor fi recunoscuți ca victime directe și vor beneficia de protecție suplimentară.

Un alt aspect important al noii legislații este introducerea educației despre respect, limite și relații sănătoase în școli, pentru a combate violența de gen încă de la o vârstă fragedă. „România are obligația să fie un loc în care nicio femeie nu trăiește cu frică”, a transmis Raluca Turcan.

Legea privind prevenirea și combaterea femicidului marchează un pas important pentru siguranța femeilor în România și pentru recunoașterea gravității acestor crime. Inițiativa vine în contextul în care societatea românească cere măsuri concrete pentru stoparea violenței împotriva femeilor și pentru protejarea victimelor și a familiilor acestora.