raluca turcan anunță extinderea tichetelor casnice: sibiu, printre județele active în program

Pe scurt: Curățenie, gătit sau îngrijire plătite legal, fără birocrație: tichetele casnice schimbă piața muncii din România. Află cum funcționează și ce avantaje aduc.

Peste 34.000 de români folosesc deja platforma electronică pentru tichetele casnice, un sistem care permite plata legală a muncii ocazionale din gospodării, potrivit Deputatului de Sibiu, Raluca Turcan.

Legea, inițiată de aceasta, a fost concepută pentru a transforma munca la negru în activitate legală, cu protecție socială și acces la servicii medicale.

În București s-au emis peste 37.000 de tichete, iar Sibiul a depășit pragul de 3.200 de tichete. Sistemul funcționează simplu, fără birocrație, prin tichete emise de ANOFM, iar platforma digitală a fost realizată cu fonduri din PNRR.

Un tichet casnic valorează 15 lei și poate fi folosit pentru plata legală a activităților precum curățenie, călcat, gătit sau îngrijirea persoanelor dependente. Lucrătorii casnici beneficiază astfel de asigurare medicală, vechime pentru pensie și pot primi indemnizație de șomaj. Taxele sunt gestionate automat de autorități, eliminând grija actelor pentru prestatori.

Familiile și angajatorii pot cumpăra tichete online sau de la Poștă. Pentru utilizarea a minimum 600 de tichete, statul oferă 75 de tichete gratuite. De asemenea, firmele pot acorda tichete angajaților ca bonus, primind la rândul lor 50 de tichete gratuite pe an pentru fiecare angajat eligibil.

Legea tichetelor casnice a fost îmbunătățită în Parlament pentru eficiență sporită

Miercuri, 25 martie, Parlamentul a votat noi îmbunătățiri ale legii pentru a face sistemul mai eficient atât pentru prestatorii casnici, cât și pentru cei care au nevoie de muncă ocazională. Raluca Turcan a subliniat că această platformă digitală a fost creată pentru a elimina munca nedeclarată și pentru a asigura accesul tuturor la servicii medicale și siguranță la bătrânețe.