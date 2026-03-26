răsturnare în cazul kreiner: „preșul” cu care ar fi fost sufocat afaceristul sibian, a dispărut ca probă la dosar / video

Apărarea celor doi bărbați condamnați inițial la închisoare pe viață în dosarul lui Adrian Kreiner a reclamat, miercuri, la Curtea de Apel Alba, lipsa unei probe esențiale: preșul despre care procurorii inițiali susțineau că victima ar fi putut fi sufocată.

Avocatul celor doi a explicat că atât ordonanța de cercetare la fața locului din noaptea crimei, cât și actele emise ulterior, pe 12 și 15 noiembrie 2023, menționează că cei doi inculpați ar fi pătruns în locuință, au exercitat violență asupra victimei și ar fi sufocat-o „probabil cu un preș”. Conform avocatului, covorul respectiv ar fi trebuit păstrat ca probă, ceea ce nu s-a întâmplat.

„Vreau să arăt că nu neapărat aceștia au comis fapta”, a declarat avocatul Radu Florian, care îi reprezintă pe Minae Marian-Cristian și Ghiță Laurențiu, la ieșirea din sala de judecată.

Potrivit Agerpres, avocatul a cerut, tot la termenul de miercuri, 25 martie, instanței să îi pună la dispoziție referatul de arestare preventivă al Adrianei Viliginschi, fosta parteneră a lui Adrian Kreiner, acuzată de complicitate la omor calificat în cazul crimei din iunie 2024. Procurorii susțin că aceasta ar fi oferit sfaturi autoarei crimei privind combinația de sedative, pentru a facilita asfixierea victimei.

„Este probabil și motivul pentru care se insistă pe expertize medico-legale, care, în loc să ofere certitudini, doar sugerează cum s-ar fi putut produce moartea victimei. În plus, există contradicții între aceste expertize. Totul pare să se oprească la o omisiune – faptul că preșul nu a fost depus ca probă”, a subliniat Radu Florian, adăugând că piesa de probă s-ar fi pierdut fie din neglijență, fie intenționat.

Radu Florian a remarcat că în ambele dosare victimele au fost sufocate, iar hipoxia în cazul lui Adrian Kreiner ar fi putut apărea după patru minute de lipsă de oxigen.

„Adriana Viliginschi a rămas mai mult de patru minute lângă victimă după ce cei trei inculpați au părăsit imobilul. Comportamentul ei rămâne inexplicabil”, a afirmat avocatul.

Potrivit procurorilor, în noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2023, persoane necunoscute au pătruns prin efracție în curtea și ulterior în interiorul casei omului de afaceri. Victima, aflată la parter, a fost agresată fizic și posibil sufocată cu un covor, fiind găsită de poliție inconștientă la ora 03:04, cu pulsul foarte scăzut, necesitând manevre de resuscitare.

În noiembrie 2025, Tribunalul Alba i-a condamnat pe Minae Marian-Cristian și Ghiță Laurențiu la închisoare pe viață pentru omor calificat, iar pe Costinel Cosmin Zuleam la 30 de ani de detenție. Cei trei inculpați trebuie să plătească în solidar 33.644 de lei daune materiale și 150.000 de euro daune morale fostei partenere a victimei, precum și 300.000 de euro daune morale fiicei acesteia, care va primi, ca moștenitoare legală, cele 16 ceasuri furate de inculpați.