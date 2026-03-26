s-a anunțat lotul româniei pentru duelul cu turcia: ce a decis lucescu legat de sibienii ciubotaru și căbuz

Jucătorul lui FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru și fostul portar al Sibiului, Cătălin Căbuz nu au fost opriți de Mircea Lucescu pe lista oficială de 23 de jucători pentru meciul de joi seară, de la Istanbul, cu Turcia.
Echipa națională a României a anunțat joi dimineață oficial lista celor patru jucători care nu vor face parte din lotul lui Mircea Lucescu pentru partida cu Turcia.
Aceștia sunt portarul Cătălin Căbuz (FC Argeș, fost la FC Hermannstadt), fundașul stânga Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt), fundașul central Adrian Rus (Universitatea Craiova) și Claudiu Petrila ( Rapid).
Cătălin Căbuz a început acest sezon la FC Hermannstadt, dar în iarnă a plecat la FC Argeș, la schimb cu David Lazar. Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova a prins lotul, deși a fost ultimul chemat, când se credea că I. Radu nu poate evolua.
Kevin Ciubotaru joacă din vara trecută la Sibiu, a crescut mult în evoluții, iar președintele clubului, Daniel Niculae îl vedea chiar titular pe flancul stâng.
Ciubotaru era a doua soluție pentru postul de fundaș stânga pentru titularul Bancu. În caz de urgență, pe post de fundaș stânga va fi utilizat Deian Sorescu, cel mai polivalent dintre tricolori.
Turcia – România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00, meci transmis de Prima TV. Dacă ”tricolorii” înving, vor juca finala contra Slovaciei/Kosovo, pe 31 martie 2026.
Lotul final al naționalei României pentru partida cu Turcia:
- PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo, 7/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0)
- FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2);
- MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
- ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).
