s-a schimbat prognoza meteo: vin ploile în weekend și chiar și ninsori

Administrația Națională de Meteorologie anunță pentru perioada joi, ora 12.00 – luni, ora 10.00 o informare meteorologică care vizează intensificări ale vântului, ploi și ninsori la munte.

Potrivit meteorologilor:

Joi, vântul va avea intensificări în Banat, Crișana, Moldova și sudul Transilvaniei, iar pe timpul nopții în special în Oltenia și Muntenia, cu viteze de 45-55 km/h. La munte, mai ales la altitudini mari, rafalele vor depăși 70-80 km/h.

Vineri și sâmbătă, intensificările vântului se vor extinde în cea mai mare parte a țării.

De vineri, ploile vor începe să cuprindă treptat toate regiunile, iar la munte, la altitudini mai mari de 1700 m, se va depune zăpadă, inițial în Carpații Meridionali, apoi și în restul zonelor montane. Strat de zăpadă va fi local consistent, iar ninsorile vor fi însoțite de viscol.

Cantitățile de precipitații estimate până la sfârșitul intervalului vor fi de 20-25 l/mp, iar local peste 40-60 l/mp, cu precădere în sud-vest, sudul țării și zonele montane. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud izolat se pot înregistra și descărcări electrice.

Avertizări Cod galben

Joi, ora 12.00 – vineri, ora 5.00: sudul Banatului și altitudini mari din vestul Carpaților Meridionali. Vânt cu rafale de 50-60 km/h, iar la altitudini mari 90-100 km/h.

Vineri, ora 5.00 – 22.00: sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și Transilvaniei și sud-vestul Dobrogei. Vânt cu viteze de 50-70 km/h, rafale de 90-100 km/h la altitudini mari în vestul Carpaților Meridionali.

Vineri, ora 5.00 – 22.00: județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Gorj. Precipitații însemnate cantitativ, cu acumulări locale de 20-30 l/mp; ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m în vestul Carpaților Meridionali, cu strat de zăpadă de 10-15 cm.

ANM recomandă prudență în special în zonele montane și în regiunile unde se estimează intensificări ale vântului și precipitații însemnate.