septuagenar cu dosar penal pentru alcool la volan. a intrat într-o mașină parcată în centrul sibiului

Ieri, 25 martie, în jurul orei 14:00, în municipiul Sibiu, un șofer în vârstă de 73 de ani a provocat un incident rutier pe strada Timotei Popovici.

Mai exact, în timp ce conducea un autoturism și efectua manevra de mers înapoi, șoferul nu s-a asigurat corespunzător și a acroșat un alt autoturism staționat.

Testarea alcoolscopică efectuată la fața locului a indicat 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală, unde i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu au deschis un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, cercetările fiind în curs.