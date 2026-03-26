septuagenar cu dosar penal pentru alcool la volan. a intrat într-o mașină parcată în centrul sibiului

Ieri, 25 martie, în jurul orei 14:00, în municipiul Sibiu, un șofer în vârstă de 73 de ani a provocat un incident rutier pe strada Timotei Popovici.
Mai exact, în timp ce conducea un autoturism și efectua manevra de mers înapoi, șoferul nu s-a asigurat corespunzător și a acroșat un alt autoturism staționat.
Testarea alcoolscopică efectuată la fața locului a indicat 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală, unde i s-au recoltat probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.
Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Sibiu au deschis un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului, cercetările fiind în curs.
