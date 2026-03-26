sita se strânge pentru banii primăriei sibiu: cofinanțarea crește la 15%, iar proiectele educaționale fără componentă de sănătate mintală sunt respinse

Consiliul Local al Municipiului Sibiu a votat, în ședința de joi, 26 martie 2026, patru hotărâri importante care schimbă regulile pentru asociațiile, fundațiile și structurile publice care solicită fonduri nerambursabile. Modificările vizează direct Ghidurile Solicitantului pentru patru direcții majore de finanțare: Agenda Educațională, Agenda pentru Tineret, Agenda Comunității și Regulamentul pentru finanțarea proiectelor sportive.

De ce au fost schimbate regulile

Deciziile vin în urma unui raport de audit public intern care a evidențiat nevoia de eficientizare a modului în care sunt cheltuiți banii publici. Autoritățile locale urmăresc astfel să crească impactul proiectelor finanțate, să elimine ambiguitățile din proceduri și să direcționeze fondurile către inițiative relevante pentru comunitate.

Un alt motiv important este creșterea numărului de elevi și tineri care se confruntă cu probleme emoționale și psihologice. În acest context, administrația locală vrea ca proiectele finanțate să răspundă direct acestor nevoi.

Cofinanțare majorată la 15% pe toată linia

Cea mai importantă modificare, aplicată transversal prin toate cele patru hotărâri votate (Educație, Tineret, Comunitate și Sport), lovește direct în bugetele asociațiilor aplicante.

Așa cum s-a anticipat încă din luna ianuarie (vezi articolul Se schimbă regulile finanțărilor pe agendele Primăriei: Beneficiarii trebuie să vină cu mai mulți bani), pentru a se asigura că organizațiile au capacitatea reală de a susține proiectele și pentru a eficientiza utilizarea banilor publici, contribuția financiară proprie pe care trebuie să o asigure beneficiarii crește de la 10% la minimum 15% din valoarea finanțării solicitate sau alocate. La baza acestei decizii stau recomandările ferme formulate în urma unui raport de audit public intern, care a vizat consolidarea sustenabilității proiectelor.

Revoluție la Agenda Educațională: Fără specialiști în sănătate mintală, dosarul e neeligibil

Dacă la Tineret, Comunitate și Sport s-a umblat doar la procente, pe Agenda Educațională asistăm la o schimbare de paradigmă. Așa cum s-a anunțat încă din luna decembrie a anului trecut (vezi articolul Reguli noi pentru proiectele finanțate pe Agenda Educațională a Primăriei Sibiu), introducerea tematicii prioritare privind sănătatea mintală a elevilor și tinerilor a devenit absolut obligatorie.

Primăria a motivat această decizie prin contextul actual, caracterizat de creșterea numărului de elevi cu dificultăți emoționale și psihologice. Astfel, proiectele care nu ating această tematică sunt declarate din start neeligibile.

Proiectele care nu includ componenta de „educație pentru sănătate mintală și viață echilibrată” vor fi respinse automat.

Mai mult, nu este suficientă doar menționarea temei. Pentru a se asigura că probleme precum prevenirea depresiei, anxietății, suicidului și combaterea bullying-ului sunt tratate profesionist, noile reguli impun prezența unor specialiști relevanți în echipa de proiect: psihologi, consilieri școlari sau facilitatori cu formare. Aceștia vor trebui să își depună CV-urile odată cu cererea de finanțare, iar echipa tehnică de implementare va fi complet distinctă de cea a specialiștilor în educație emoțională, costurile acestora din urmă bugetându-se separat. Orice modificare ulterioară a acestor specialiști se va putea face doar cu avizul prealabil al Primăriei.

Printre activitățile eligibile pentru Agenda Educațională se numără astfel grupurile de discuții facilitate de psihologi, programele dedicate tranzițiilor școlare dificile, atelierele de mindfulness și campaniile anti-bullying. De asemenea, aplicanții sunt obligați să încheie un parteneriat dovedit cu cel puțin o unitate de învățământ din municipiul Sibiu. O altă restricție nouă prevede că nu se vor mai deconta cheltuieli pentru activități comerciale (cum ar fi taberele sau atelierele) pentru care se percepe taxă de participare. Ca opțiuni complementare, se mențin teme precum educația pentru mediu, viață sustenabilă, cultură și patrimoniu local.