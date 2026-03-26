spitalul cfr sibiu devine oficial spital municipal: urgențe, stomatologie non-stop și servicii extinse

Pe scurt: Spitalul General Căi Ferate Sibiu a devenit oficial Spitalul Municipal Sibiu, după decizia unanimă a Consiliului Local. Schimbarea aduce servicii medicale extinse, investiții de 6 milioane de euro și o nouă identitate administrativă pentru unitatea medicală.

Consiliul Local Sibiu a consfințit joi, 26 martie 2026, o schimbare istorică pentru sistemul de sănătate local: Spitalul General Căi Ferate Sibiu a devenit, cu acte în regulă, Spitalul Municipal Sibiu. Proiectul de hotărâre, inițiat de primarul Astrid Cora Fodor, a fost adoptat în unanimitate, fără nicio dezbatere, marcând integrarea completă a unității medicale în structurile administrației locale.

De ce s-a schimbat denumirea și ce înseamnă pentru sibieni

Schimbarea numelui nu este doar un exercițiu de imagine, ci o necesitate administrativă și juridică. Decizia vine ca un pas firesc în urma Hotărârii Guvernului nr. 30 din 22 ianuarie 2026, prin care spitalul situat pe strada C. Noica nr. 20-21 a fost transferat din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii direct în subordinea Consiliului Local Sibiu. Predarea-primirea efectivă a unității și a patrimoniului s-a realizat printr-un protocol semnat pe 30 ianuarie 2026.

Conform raportului de specialitate întocmit de Primărie, noua denumire de Spital Municipal reflectă corect statutul actual al spitalului, aria sa de deservire și nivelul de competență. Municipalitatea a motivat că această clarificare va contribui la o mai bună identificare a unității medicale atât de către pacienți, cât și de către instituțiile partenere.

Servicii medicale extinse și investiții majore

Spitalul Municipal Sibiu oferă spitalizare continuă în specializări precum cardiologie, boli cronice, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, chirurgie vasculară, chirurgie plastică și reparatorie, ORL, oftalmologie și neurologie. Ambulatoriul integrat acoperă specialități precum medicină internă, dermato-venerologie, chirurgie generală, psihiatrie, medicina muncii, recuperare medicală, precum și o unitate de transfuzie sanguină.

În următoarele săptămâni, spitalul va deschide Camera de Gardă pentru Urgențe, asigurând acoperirea urgențelor medicale în regim de permanență. De asemenea, va fi instituit program non-stop pentru cabinetul de stomatologie, inclusiv pentru urgențele stomatologice.

La parterul clădirii spitalului se finalizează lucrările de reabilitare în secția dedicată spitalizărilor de zi, cu recompartimentări, refacerea tencuielilor și zugrăvelilor, precum și înnoirea rețelelor de utilități, zona schimbându-și complet aspectul.

Investiții de 6 milioane de euro și creștere a numărului de pacienți

Spitalul pune la dispoziție 70 de paturi: 57 pentru bolnavii cu suferințe acute, 2 pentru bolnavii cronici, 4 pentru terapie intensivă și 7 pentru spitalizarea de zi. În ultimii doi ani, au fost realizate investiții de 6 milioane de euro în aparatură și echipamente medicale moderne, similar cu alte proiecte de modernizare ce țin însă de județ.

Numărul pacienților a crescut constant: dacă în 2024 au fost înregistrate 24.153 de consulturi și cazuri tratate, în 2025 cifra a ajuns la 25.332. Spitalul colaborează cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ceea ce permite pacienților să beneficieze de consultații și proceduri gratuite. În perioada următoare, va fi semnat un contract cu CNAS pentru decontarea serviciilor de imagistică (CT, mamograf și osteodensiometru DEXA).

Mai multe informații despre serviciile medicale și programul spitalului pot fi consultate pe site-ul nou denumitului Spital Municipal Sibiu.