trecerea la ora de vară, mai serioasă decât pare: cât durează adaptarea organismului

În noaptea de 28 spre 29 martie, ceasurile vor fi date înainte cu o oră, ceea ce înseamnă că majoritatea oamenilor vor dormi mai puțin.

Deși pare o schimbare minoră, specialiștii avertizează că aceasta poate perturba ritmul biologic al organismului și poate avea efecte asupra sănătății.

Chiar dacă este vorba doar despre o diferență de o oră, experții spun că modificarea programului poate afecta ritmul circadian – ceasul biologic intern care reglează somnul, nivelul de energie, producția de hormoni și starea de spirit. Potrivit cercetătorilor, majoritatea oamenilor reușesc să se adapteze în aproximativ o săptămână. Totuși, pentru unele persoane, procesul poate dura mult mai mult.

„Există oameni pentru care ajustarea la o schimbare de doar o oră poate dura săptămâni sau chiar luni”, explică Jeffrey Kelu, cercetător specializat în ritmuri circadiene la King’s College London.

Unul dintre avantajele trecerii la ora de vară este că zilele devin mai lungi, iar lumina naturală se menține până mai târziu în timpul serii. Totuși, această lumină suplimentară poate întârzia instalarea somnului. Lumina inhibă producția de melatonină, hormonul care ajută organismul să se pregătească pentru somn. Din acest motiv, specialiștii recomandă reducerea expunerii la lumină înainte de culcare. De asemenea, crearea unui mediu cât mai întunecat în dormitor poate ajuta organismul să se adapteze mai ușor.

Studiile arată că schimbarea orei de primăvară este asociată cu unele efecte pe termen scurt asupra sănătății. În perioada imediat următoare pot apărea creșteri ale numărului de accidente rutiere. De asemenea, pot apărea episoade de depresie sau chiar atacuri de cord, pe fondul perturbării somnului. În general, dereglarea ritmului circadian este asociată cu un risc mai mare de probleme precum obezitatea, bolile cardiovasculare, diabetul de tip 2 sau hipertensiunea.

În ultimii ani au existat numeroase discuții în Europa privind eliminarea schimbării sezoniere a orei. În 2018, Comisia Europeană a propus renunțarea la acest sistem, după o consultare publică în care 84% dintre respondenți s-au pronunțat în favoarea eliminării schimbării orei. Statele membre nu au ajuns însă la un acord privind adoptarea permanentă a orei de vară sau a celei de iarnă, motiv pentru care propunerea a rămas blocată.

Mulți cercetători susțin că ora standard (ora de iarnă) ar fi mai sănătoasă, deoarece permite o expunere mai mare la lumina naturală dimineața, considerată esențială pentru reglarea corectă a ceasului biologic.