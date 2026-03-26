uber aduce în europa taxi fără șofer. proiectul pilot va fi în croația

Uber a anunțat lansarea primului serviciu comercial de robotaxi din Europa, în Zagreb, Croația.

Testele pentru autoturismele autonome sunt deja în desfășurare, iar pregătirile pentru cursurile contra cost au început.

Robotaxiurile sunt vehicule autonome care pot transporta pasageri fără șofer, fiind integrate într-o platformă de ride-sharing. Acest lucru a fost posibil printr-un parteneriat între companiile Uber ,Pony.ai și Verne.

Pony.ai furnizează tehnologia de conducere autonomă (sistemul Gen-7).

Verne va opera flota și se va ocupa de aprobările locale.

Uber integrează serviciul în aplicația sa, facilitând accesul pasagerilor.

James Peng, fondator și CEO al Pony.ai, a declarat: „În China, sistemul nostru Gen-7 a atins o scară comercială relevantă, inclusiv pragul de rentabilitate în Guangzhou și Shenzhen. Această experiență ne poziționează pentru a accelera comercializarea internațională a robotaxiurilor.”

Companiile intenționează să extindă serviciul din Zagreb către alte orașe europene, cu planuri pentru o flotă de mii de vehicule în următorii ani.

Potrivit Adevărul, până în 2035, între 700.000 și 3 milioane de robotaxi complet autonome ar putea circula în marile orașe ale lumii, cu tarife posibil mai mici decât cele ale serviciilor tradiționale de taxi.

Acest pas marchează un moment important în mobilitatea autonomă la nivel european, consolidând tendința globală de integrare a vehiculelor fără șofer în traficul urban.